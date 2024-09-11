LANDMARK首個腕錶展覽「Perpetual Week」：集朗格、寶格麗、蕭邦、積家、沛納海，一探迷人又精密的腕錶世界！

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在錶盤下方，隱藏了一個既複雜又迷人的世界。細微的零件碰撞出精準的計時功能。隨著嘀嗒嘀嗒的聲響下，時間與我們同行。除了計時功能與實用性，腕錶精湛的工藝與精神也吸引了眾多鐘錶愛好者與收藏家，若你也是其一，那就不要錯過置地廣場舉辦的首個腕錶展覽「LANDMARK Perpetual Week」。

「LANDMARK Perpetual Week」將於9月11日至15日在置地廣場中庭向公眾開放，帶來八大頂級鐘錶品牌，包括朗格（A. Lange & Söhne）、寶格麗（BVLGARI）、蕭邦（Chopard）、法穆蘭（Franck Muller）、宇舶表（Hublot、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）和江詩丹頓（Vacheron Constantin），以鐘錶內部複雜精密的結構為靈感，引領觀者走進這個迷人的世界。

場內展示了品牌今年的最新之作，包括Bvlgari於今年日內瓦春季腕錶發布的Octo Finissimo超薄萬年曆腕錶，憑1.7mm的錶殼厚度重奪「最薄機械腕錶」之名；朗格帶來了Richard Lange Tourbillon「Pour le Mérite」，腕錶結合兩種最有效提升運作速率準確度的複雜裝置——芝麻鏈傳動系統和一分鐘陀飛輪，充分展示了腕錶的複雜的工藝；而Panerai則展示了全球限量20枚的全新體驗版 Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa 腕錶（PAM01405），作為Submersible 系列首款配備陀飛輪複雜功能的腕錶，也是首次配以CarbotechTM 碳纖維複合材質，在今年七月的帆船賽美洲盃期間才開始發售，為賽事打氣及熱身。此外，還有積家的 Reverso Tribute Duoface Tourbillon翻轉系列雙時區陀飛輪腕錶、江詩丹頓的江詩丹頓Overseas鏤雕超薄萬年曆腕錶、宇舶錶的 Big Bang Unico橙色陶瓷腕錶、、蕭邦的 L.U.C XPS Forest Green 腕錶、法穆蘭的 Long Island Evolution Giga Tourbillon等獨具匠心之作。

展覽除了展示了品牌最新的腕錶傑作外，各大品牌還帶來了不同的體驗班，以及以鐘錶為主題的大師班，當中包括由鐘錶專家陳楷遜主持的「現今腕錶收藏概況」和「2024年的腕錶市場回顧」，以及鐘錶品牌蕭邦主持的「第三方認證的重要性」，讓觀者更深入了解鐘錶的世界。

LANDMARK Perpetual Week

日期：9月11日至15日

地址：置地廣場中庭

查詢請按此處。

*入場和大師班均需預先登記，大師班人數有限，先到先得。







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