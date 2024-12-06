聖誕節為他送上一枚精緻腕錶！以IWC經典工程師系列、限量Portofino月相自動腕錶，留下節日珍貴回憶

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腕錶除了是時尚配飾，亦是見證時間的信物。這個聖誕節，是時候為身邊那個他，送上一枚腕錶，把珍貴的回憶好好保存下來。

若還未有頭緒，今天就為大家帶來IWC萬國錶的經典腕錶禮物指南，從剛強俐落，到文雅端莊，總有一枚配襯他的風格。

Ingenieur藍色錶盤工程師自動腕錶40

作為IWC的標誌性系列，Ingenieur工程師系列近月迎來全新藍色錶盤設計，腕錶延續1970年代的美學， 以藍色錶盤作主調， 錶殼、錶圈、整合式H形鏈節錶鏈及蝴蝶式折疊錶扣均以精鋼材質製成；標誌性的圓形錶圈以五顆多邊形螺絲固定於錶環上，而錶殼與錶鏈的各部件則結合拋光及緞面表面處理，質感細膩。

腕錶配搭品牌自製的32111 型自動上鏈機芯，提供120 小時的動力儲備，軟鐵內殼更能保護走時不受磁場影響，整體更為耐用。

Portofino月相自動腕錶37蛇年特別版

為迎接蛇年，Portofino系列推出限量版蛇年月相自動腕錶，以一抹酒紅色彩，向蛇年致敬。腕錶採用直徑37毫米的精鋼錶殼，酒紅色與錶盤中的金色月亮相互輝映；腕錶背面則飾有精心打造的鍍金蛇形擺陀，唯妙唯肖，致敬十二生肖，搭配黑色及酒紅色的小牛皮錶帶，限量發行500隻，別具意義。

Portugieser葡萄牙系列

喜歡萬年曆腕錶的話，不妨考慮Portugieser葡萄牙系列，系列於今年11月榮獲日內瓦鐘錶大賞中最高殊榮的「金指針獎」，當中今年最新推出的42和40採用完全重新設計的錶殼結構，側面輪廓纖細，更具優雅精緻感。錶盤經過15層透明漆精心修飾，配搭箱型藍寶石玻璃，錶盤清晰可見；指定型號更飾有地平線藍、曜石黑、大地色及銀月色錶盤，宛如永不停息的晝夜循環，雋永恒久。







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