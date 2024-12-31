Watch & Jewelry

收藏文章　

31/12/2024Text: Helena HauPhoto: Jil Sander

不張揚的優雅：Jil Sander首推高級珠寶系列，以自然形態呈現純粹之美

#珠寶 #Jewelry #高級珠寶系列 #Jil Sander

　　每個人對「完美」的定義不同，但從Quiet Luxury的角度來看，「完美」的時尚是一種不張揚的優雅，也是一種能經得起時間的考驗。除了從時尚角度欣賞，它也掀起了我們對於內在價值和意義的反思。

 

　　Jil Sander以其簡約設計聞名，最近宣布推出首個高級珠寶系列，以自然為靈感，呈現既活潑又內斂、含蓄又大膽的設計。這個全新系列以低調奢華為主線，融入自然中最純粹的元素——以大自然各種形態為原型，運用意大利傳統工藝和先進的製金科技，將黃金與人造鑽石完美結合於珠寶之中。

 

 

　　首個高級珠寶系列以光為主軸，推出了手鐲、耳環、項鍊和戒指。每件珠寶單品均以脫蠟鑄造工藝製成，經過人手拋光和打磨，呈現出光滑柔和的觸感與有機的線條，帶來鬆弛之感。

 

 

　　Branch 系列使用鍍銠白金打造，並以三種不同尺寸的鑽石作為點綴。手工鑲嵌的鑽石排列自然，帶來不規則的形態之美。Astral 系列的項鏈採用扁平的蛇骨鏈設計，黃金吊墜上鑲有單顆鑽石，勾勒出衛星的輪廓，宛如一枚太陽幣。這款項鍊的製作工藝與鑄幣相同，使用300噸的衝壓機將金屬厚度壓至0.8至1.2毫米，使其既輕盈又堅固。

 

 

　　Drop 系列的戒指和耳環宛如水滴般柔和，橢圓形的線條勾勒出和諧之美。此系列採用黃金製成，經過精細的手工打磨和拋光，使珠寶邊緣平整光滑。透過光的折射，表面散發出如星光般的光芒，展現純淨與簡潔之美。

 

 

查詢：Jil Sander

 

  • by Assistant Managing Content Editor

    Helena Hau

【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票

Festive Cheer is in the air
You May Also Like
#珠寶 #Jewelry #高級珠寶系列 #Jil Sander
More on Watch & Jewelry
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Watch & Jewelry Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share