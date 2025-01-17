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17/01/2025Text: Christy YiuPhoto: Chanel Fine Jewelry

黃金與紅寶石的火花：Chanel Coco Crush系列新作！跟Jennie學疊戴式風格，襯出百搭造型

#黃金 #高級珠寶 #珠寶 #Celebrity Style #COCO CRUSH #Jewelry #紅寶石 #Jennie #Chanel

　　經典菱格紋、閃爍的金銀外衣，自2015年面世後，Coco Crush彷彿成了Chanel的珠寶的代名詞。

 

 

　　「紅色是生命的色彩，我深愛紅色。」對Coco Chanel來說，除了菱格紋，色彩同樣重要。鮮紅、黑色和米色是她的創作基礎，而向來以獨家Beige米色金登場的Coco Crush系列，今季將飾上炫麗的紅寶石，為這個經典系列，寫下新的篇章。

 

 

　　新登場的款式同樣由品牌大使Jennie演繹，把CO分別放在吊墜和手鍊，拼出COCO字樣，經典細節與鮮紅寶石擦出視覺火花，造型變化多端，加上輕盈質感，能以之隨意疊戴不同的配飾，不受單一風格束縛，這亦正是Coco Crush系列讓人著迷之處。

 

COCO necklace

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD, ruby

$54,300

 

COCO bracelet

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD, ruby

$19,200

 

　　除了紅寶石系列，Coco Crush本季也迎來了新鑽石密鑲設計，全新密鑲技術的使鑽石看似自然地散落在黃金表面，實則是工匠塑造出來的視覺效果。從不同尺寸的戒指、耳環到手鐲，均散發獨有的幾何美感，可甜可鹽的風格，作為情侶對飾是不錯的選擇。

 

COCO CRUSH ring

Large version, quilted motif, 18K BEIGE GOLD, diamonds

$98,200

 

COCO CRUSH ring

Small version, quilted motif, 18K white gold, diamonds

$45,900

 

COCO CRUSH ring

Small version, quilted motif, 18K yellow gold, diamonds

$124,500

 

COCO earrings

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD and white gold, diamonds

Price TBA

 

COCO single earrings

Quilted motif, 18K white gold, diamonds

$21,800

 

COCO CRUSH bracelet

Quilted motif, 18K white gold, diamonds

Price TBA

 

COCO CRUSH bracelet

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD

Price TBA

 

查詢／購買：Chanel

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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