把鑽飾融入生活哲學！林夏薇自家鑽石品牌Flourishan，$5,000元內入手視后同款鑽石頸鏈！

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在各影視頒獎禮上，除了得獎名單，女星的穿搭珠寶自然是焦點所在。在剛過去的萬千星輝頒獎典禮，角逐視后寶座的林夏薇便戴上了77卡鑽石頸鏈，想必是全場最為觸目！眼利的話，相信也不難發現Rosina身上的鑽飾均來自自家品牌Flourishan。

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「Diamond and More」是Flourishan的品牌理念，與一般專注於裸石或簡單設計的培育鑽石品牌不同，Flourishan更著重於大自然和環保概念，優先與可持續能源公司合作，把鑽飾融入生活哲學，重新詮釋珠寶定義。由於採用實驗室培育鑽石，Flourishan定價比其他鑽石品牌來得親民，今天，就和大家一起到Flourishan的網站尋寶，看看有哪些性價比高的鑽飾，也是時候為情人節好好預備禮物！

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要把鑽飾融入日常生活，低調是首要條件。來自日常優雅系列的圓形切割包鑲頸鏈用上小巧的0.25卡鑽石，設計簡約，輕輕點綴日常裝扮，配以14K白金或925銀，尤其適合上班Smart Casuel造型。

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另一款相對注目的頸鏈，便是在Rosina造型中頻頻出現的「愛的遠近」鑽石項鍊。兩顆以橢圓形切割和圓形切割的主鑽以墜吊方式設計，寓意感情的連結，頸鏈飾有38顆副鑽，閃爍迷人，相信絕對是情人節的禮物好選擇！

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看膩了一般鑽戒，也許會對這枚「綻放鬱金香」心動。戒指靈感來自盛開花朵，線條流麗，兩顆梨形切割的鑽石宛如盛開的花蕾，綻放獨自光芒，是一份向獨立女性致敬的作品。戴在手上一方面修飾手部線條，看著更修長；另一方面則散發獨有魅力，高貴典雅。

Flourishan

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓111A號舖

時間：11am – 9pm

網站：按此







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