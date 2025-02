Watch & Jewelry



收藏文章 LVMH Watch Week 2025焦點新作!Tiffany & Co.石上鳥鑲鑽陀飛輪、Louis Vuitton獨特視窗設計、Bvlgari靈蛇現身 來到2025年初,鐘錶界開始迎來各大盛事,未到Watches and Wonder,先有LVMH Watch Week 2025。LVMH鐘錶周在今年邁向第六個年頭,本屆共有九個高級鐘錶及珠寶品牌參與,當中包括大家熟悉的Bvlgari、Tag Heuer、Tiffany & Co.和Zenith等。在眾多新作中,今天編輯就為大家精選了三枚焦點腕錶,新的一年添上新氣象! #1 Tiffany & Co. Bird on a Flying Tourbillon 作為本屆首度亮相的品牌,Tiffany & Co.這次帶來了Jean Schlumberger 高級珠寶系列「Bird On A Rock」腕錶系列新作Bird on a Flying Tourbillon飛行陀飛輪腕錶,向傳奇設計師致敬。腕錶靈感源於標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針。 腕錶採用39毫米18K白金錶殼,錶盤鑲嵌16片天然綠松石,兩隻鑲鑽飛鳥以18K白金雕刻而成,鑲嵌了147顆鑽石,耗時30小時打造,搭配的飛行陀飛輪機芯AFT24T01由205個零件組成,具備 60小時動力儲存。腕錶不以傳統錶橋設計,固定點隱身於下方,隨著陀飛輪框架旋轉,光影千變萬化。Bird on a Flying Tourbillon更是品牌首款搭載飛行陀飛輪機芯的高級珠寶腕錶,全球限量25枚,非凡珍貴。 #2 Louis Vuitton Tambour Convergence 除了Tiffany & Co.,首次亮相LVMH鐘錶周的還有 Louis Vuitton。品牌的全新Tambour Convergence系列呈現了高級製錶專業工藝的最新進化,37mm錶殼以玫瑰金或鉑金製成,配搭錶殼側邊的緞面處理,視覺上更顯纖薄,小時與分鐘的視窗設計參考了路易威登家族故居的內部裝潢細節,增添易讀性。 腕錶機芯用上品牌自製的全新LFT MA01.01自動上鍊機芯,具備45小時動力儲存,從錶背能夠清晰看到機芯,兩款腕錶分別為鏡面拋光玫瑰金款式,以及鑲嵌795顆鑽石的鉑金款式,體現脫俗優雅美學,售價$264,000起。 #3 Bvlgari Seduttori 隨蛇年到來,Bvlgari的經典Serpenti靈蛇設計自然成為焦點,今年品牌迎來全新Serpenti Seduttori腕錶,搭載全新自家製的Lady Solotempo 自動機芯,動力儲存達50小時,是品牌在製錶工藝上的重要里程碑。 腕錶的六角形圖案設計靈感來蛇鱗,珍珠母貝錶盤由獨特的水滴型錶殼環繞,錶圈分成普通或鑲鑽款式,精緻耀眼,材質有黃金、玫瑰金、白金和精鋼等,擺陀上飾有BVLGARI字樣和7片蛇鱗,錶冠位置更鑲崁了一顆凸圓形切割紅碧璽或藍寶石,奢華典雅,呼應品牌的華麗設計定位,售價$41,000起。

by Senior Content Editor Christy Yiu



