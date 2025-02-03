LVMH Watch Week 2025焦點新作！Tiffany & Co.石上鳥鑲鑽陀飛輪、Louis Vuitton獨特視窗設計、Bvlgari靈蛇現身

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來到2025年初，鐘錶界開始迎來各大盛事，未到Watches and Wonder，先有LVMH Watch Week 2025。LVMH鐘錶周在今年邁向第六個年頭，本屆共有九個高級鐘錶及珠寶品牌參與，當中包括大家熟悉的Bvlgari、Tag Heuer、Tiffany & Co.和Zenith等。在眾多新作中，今天編輯就為大家精選了三枚焦點腕錶，新的一年添上新氣象！

#1 Tiffany & Co. Bird on a Flying Tourbillon

作為本屆首度亮相的品牌，Tiffany & Co.這次帶來了Jean Schlumberger 高級珠寶系列「Bird On A Rock」腕錶系列新作Bird on a Flying Tourbillon飛行陀飛輪腕錶，向傳奇設計師致敬。腕錶靈感源於標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針。

腕錶採用39毫米18K白金錶殼，錶盤鑲嵌16片天然綠松石，兩隻鑲鑽飛鳥以18K白金雕刻而成，鑲嵌了147顆鑽石，耗時30小時打造，搭配的飛行陀飛輪機芯AFT24T01由205個零件組成，具備 60小時動力儲存。腕錶不以傳統錶橋設計，固定點隱身於下方，隨著陀飛輪框架旋轉，光影千變萬化。Bird on a Flying Tourbillon更是品牌首款搭載飛行陀飛輪機芯的高級珠寶腕錶，全球限量25枚，非凡珍貴。

#2 Louis Vuitton Tambour Convergence

除了Tiffany & Co.，首次亮相LVMH鐘錶周的還有 Louis Vuitton。品牌的全新Tambour Convergence系列呈現了高級製錶專業工藝的最新進化，37mm錶殼以玫瑰金或鉑金製成，配搭錶殼側邊的緞面處理，視覺上更顯纖薄，小時與分鐘的視窗設計參考了路易威登家族故居的內部裝潢細節，增添易讀性。

腕錶機芯用上品牌自製的全新LFT MA01.01自動上鍊機芯，具備45小時動力儲存，從錶背能夠清晰看到機芯，兩款腕錶分別為鏡面拋光玫瑰金款式，以及鑲嵌795顆鑽石的鉑金款式，體現脫俗優雅美學，售價$264,000起。

#3 Bvlgari Seduttori

隨蛇年到來，Bvlgari的經典Serpenti靈蛇設計自然成為焦點，今年品牌迎來全新Serpenti Seduttori腕錶，搭載全新自家製的Lady Solotempo 自動機芯，動力儲存達50小時，是品牌在製錶工藝上的重要里程碑。

腕錶的六角形圖案設計靈感來蛇鱗，珍珠母貝錶盤由獨特的水滴型錶殼環繞，錶圈分成普通或鑲鑽款式，精緻耀眼，材質有黃金、玫瑰金、白金和精鋼等，擺陀上飾有BVLGARI字樣和7片蛇鱗，錶冠位置更鑲崁了一顆凸圓形切割紅碧璽或藍寶石，奢華典雅，呼應品牌的華麗設計定位，售價$41,000起。







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