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12/02/2025Text: Christy YiuPhoto: Cartier

情人節2025｜經典小紅盒內藏浪漫愛意！以卡地亞經典珠寶、腕錶系列，證愛情之恒久

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　　臨近情人節，空氣彌漫著甜蜜氛圍，在琳琅滿目的情人節選物當中，一個經典的卡地亞小紅盒，既能表達愛意，亦見證關係之恒久。十年、二十年…三十年後，那份動人的愛，仍然不滅。

 

 

卡地亞Trinity、LOVE珠寶系列

 

　　若她喜歡珠寶，不妨從卡地亞的Trinity系列入手，玫瑰金、白金和黃金三枚色調不同的簡約環圈繾綣交織，寓意愛情、友情與忠誠三重意境化為一體。適逢迎來百週年紀念，品牌推出了全新設計項鍊，於環圈與中心鑲嵌圓鑽，象徵恒久愛意。

 


Trinity 項鍊 $41,100
750/1000白色黃金、750/1000玫瑰金、750/1000黃金
鑲嵌43顆明亮式切割圓鑽（0.29克拉）
750/1000黃金鍊帶

 


Trinity 項鍊 $25.500
750/1000白色黃金、750/1000玫瑰金、750/1000黃金
鑲嵌42顆明亮式切割圓鑽（0.11克拉）
750/1000黃金鍊帶

 

　　始於1970年代的LOVE系列，同樣是傳奇愛情的經典象徵。LOVE系列手鐲及耳環備有白金或玫瑰金款式，鋪鑲或綴以耀目鑽石，標誌性螺絲設計俐落精巧，橢圓形的鐲身及耳環如愛意無限循迴，永無止境。作為愛情信物贈予摯愛，也是非常適合。

 


Love 手鐲 $93,000
750/1000玫瑰金
鑲嵌4顆明亮式切割圓鑽（0.42克拉）

 


Love 耳環 $95,500
750/1000玫瑰金
各枚耳環鑲嵌48顆明亮式切割圓鑽（共重0.51克拉）

 

三大經典系列腕錶

 

 

　　一枚精緻腕錶，除了能點綴整體穿搭，亦能把珍貴的回憶保存下來。Baignoire系列腕錶採用標誌性的弧形鏡面及呈微彎的玫瑰金或白金錶殼，在瑰麗的圓鑽襯托下，輕巧服貼。無論是熱情大方的亮面紅色鱷魚皮錶帶款，或是沉穩低調的海軍藍色鱷魚皮錶帶款，也宛如手腕上的迷你珠寶，散發優雅的氣息，綻放只屬於她的光芒。

 


Baignoire 腕錶 $146,000
小型款
31.4 x 23.09毫米，厚度：6.95毫米
750/1000玫瑰金
錶殼鑲嵌42顆明亮式切割圓鑽（0.48克拉）
錶冠鑲嵌1顆凸圓形鑽石（0.08克拉）
亮面紅色鱷魚皮錶帶
石英機芯

 

　　Tank Américaine是經典款式Tank的變奏，腕錶結合了幾何線條和圓潤棱角，高貴優雅，從玫瑰金錶鍊、亮面紅色鱷魚皮錶帶到灰色鱷魚皮錶帶款式，適合作為情侶對錶，錶殼及錶冠位置鑲嵌切割圓鑽，簡潔矚目，襯托出大器優雅氛圍。

 


Tank Américaine 腕錶 $248,000
小型款
35.4 x 19.4毫米，厚度：6.8毫米
750/1000玫瑰金
錶殼及錶冠鑲嵌33顆明亮式切割圓鑽（0.96克拉）
750/1000玫瑰金錶鍊
石英機芯

 


Tank Américaine 腕錶 $132,000
大型款
44.4 x 24.4毫米，厚度：8.6毫米
750/1000玫瑰金
錶冠鑲嵌一顆琢面切割藍寶石
半啞光灰色鱷魚皮錶帶
自動上鏈機械機芯

 

　　喜歡剛柔並重感的話，推介Santos de Cartier系列。系列是卡地亞製錶歷史最悠久的標誌性作品，設計線條方形俐落、細節內斂，七邊形的錶冠鑲嵌1顆合成尖晶石，配備「QuickSwitch」可更換式系統，啞灰色鱷魚皮錶帶，更顯內歛沉穩魅力，是送給那個他的不二之選。

 


Santos de Cartier 腕錶 $151,000
大型款
39.8毫米，厚度：9.38毫米
750/1000玫瑰金
七邊形錶冠鑲嵌1顆合成尖晶石
鱷魚皮錶帶及小牛皮錶帶，兩者均配備「QuickSwitch」可更換式系統
1847 MC 型自動上鏈機械機芯
備有日期窗

 

查詢／購買：卡地亞　

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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