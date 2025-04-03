Watches and Wonders 2025獨立品牌領軍人物！H. Moser & Cie. 新作：經典Endeavour系列的變奏曲

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提起瑞士Schaffhausen，除了著名景點萊茵瀑布外，當然不得不提座落於瀑布旁的H. Moser & Cie.製錶工坊，而作為Watches & Wonders錶展中的獨立品牌領軍人物，今年的新作可謂掀起一場震撼著高級製錶界的色彩風暴！

率先登場是以勇創者（Endeavour）殼形推出的Pop Collection，品牌將緬甸玉與粉红蛋白石、檸檬綠玉髓與青金石、綠松石與珊瑚等6種珍稀寶石化為純粹的色彩載體，並涵蓋了H. Moser & Cie.三款標誌性的頂級機械機芯，一口氣創作出12款色彩奪目的作品，徹底解構傳統寶石鑲嵌的既定框架。「我們不是在展示寶石，而是在釋放色彩的靈魂。」品牌CEO Edouard Meylan的這句話，精準概括Pop Collection的核心精神。

Pop Collection的每枚腕錶皆以整塊寶石雕刻成為錶盤，也一如H. Moser & Cie.推崇的極簡主義，所有錶盤皆摒棄品牌標誌與小時刻度，讓寶石的天然紋理成為唯一的視覺語言。

如同所有珍稀藝術品，Pop Collection以極限量方式發行——直徑38毫米的勇創者小秒針概念腕錶（Endeavour Small Seconds Concept）每款配色僅生產28枚；直徑40毫米、搭載陀飛輪的勇創者進階款（Endeavour Tourbillon Concept）每色更只有8枚的稀有配額；至於直徑同樣是40毫米的勇創者三問報時陀飛輪概念腕錶（Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept）則每色全球僅有一枚。Pop Collection 12款作品的錶底皆刻有獨立編號，透過藍寶石水晶底蓋，可一覽機芯複雜的結構與細膩的傳統打磨工藝，展現品牌對細節的極致追求。

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