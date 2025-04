Watch & Jewelry



收藏文章 Watches and Wonders 2025獨立品牌領軍人物!H. Moser & Cie. 新作:經典Endeavour系列的變奏曲 提起瑞士Schaffhausen,除了著名景點萊茵瀑布外,當然不得不提座落於瀑布旁的H. Moser & Cie.製錶工坊,而作為Watches & Wonders錶展中的獨立品牌領軍人物,今年的新作可謂掀起一場震撼著高級製錶界的色彩風暴! 率先登場是以勇創者(Endeavour)殼形推出的Pop Collection,品牌將緬甸玉與粉红蛋白石、檸檬綠玉髓與青金石、綠松石與珊瑚等6種珍稀寶石化為純粹的色彩載體,並涵蓋了H. Moser & Cie.三款標誌性的頂級機械機芯,一口氣創作出12款色彩奪目的作品,徹底解構傳統寶石鑲嵌的既定框架。「我們不是在展示寶石,而是在釋放色彩的靈魂。」品牌CEO Edouard Meylan的這句話,精準概括Pop Collection的核心精神。 Pop Collection的每枚腕錶皆以整塊寶石雕刻成為錶盤,也一如H. Moser & Cie.推崇的極簡主義,所有錶盤皆摒棄品牌標誌與小時刻度,讓寶石的天然紋理成為唯一的視覺語言。 如同所有珍稀藝術品,Pop Collection以極限量方式發行——直徑38毫米的勇創者小秒針概念腕錶(Endeavour Small Seconds Concept)每款配色僅生產28枚;直徑40毫米、搭載陀飛輪的勇創者進階款(Endeavour Tourbillon Concept)每色更只有8枚的稀有配額;至於直徑同樣是40毫米的勇創者三問報時陀飛輪概念腕錶(Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept)則每色全球僅有一枚。Pop Collection 12款作品的錶底皆刻有獨立編號,透過藍寶石水晶底蓋,可一覽機芯複雜的結構與細膩的傳統打磨工藝,展現品牌對細節的極致追求。 下一頁:施展迷人的煙燻琺瑯魔法



