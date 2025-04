Watch & Jewelry



收藏文章 W&W2025錶展場外同樣精彩!Breitling重現60年代製錶藝術,全新Top Time Racing系列致敬古董賽車 今年Watches and Wonders的盛況更勝去年,而散佈於日內瓦市內的其他品牌也不遑多讓,要數當中最受注目的,則非百年靈(Breitling)莫屬!今年品牌在錶展正式開幕前一天,特別選址日內瓦舊城區內的電影院Cine17舉行全新Top Time系列發布活動,將Cine17影院化身成為1960年代的跑車車庫,同時更安排了一部古董Martini Racing拉力賽跑車給各位來賓「打卡」。至於連接Martini Racing跑車後方的銀色旅行車卡內,則展示了全新Top Time B31自動腕錶以及Top Time Racing計時碼錶,讓一眾來賓和媒體「零阻隔」Touch & Feel,感受1960年代賽車黃金時代的叛逆精神! Top Time這個充滿傳奇色彩的系列,最早可追溯至1960年代、品牌第三代傳人Willy Breitling的創意奇想,將品牌與賽車運動的深厚淵源推向全新高度,並且捕捉和呈現了那個時代自由奔放的精髓,以破格的錶盤色彩和錶殼形狀打破傳統腕錶的設計框架!1965年上映的《鐵金剛勇戰魔鬼黨》(Thunderball),主角James Bond便佩戴了經Q部門改造的Top Time腕錶。如今,Breitling透過現代製錶技術將Top Time重新詮釋,首先介紹的Top Time B31大三針自動腕錶搭載了品牌全新自製機芯,並由荷里活新生代巨星Austin Butler擔任代言人,話題十足。 Top Time B31:為敢於掌握自己節奏的人而生 全新Top Time B31以嶄新姿態重新演繹傳奇系列,巧妙打破傳統計時碼錶的框架——經典的38毫米錶徑在傳統與現代間取得完美平衡,錶盤設計延續Top Time的經典基因,醒目的時標自然引導視線至3點位置放大的日期窗,而跳脫的亮橙色秒針則為三款配色——藍白相間、綠黑對比、白底天藍——畫龍點睛。 錶殼輪廓經過精心雕琢,纖薄流暢的線條確保佩戴舒適度。獨特的流線型錶耳與雙層弧面水晶鏡面相得益彰,既展現俐落美學,又兼顧實用功能。錶帶選擇彰顯系列精神:打孔小牛皮錶帶以對比縫線重現賽車基因;不鏽鋼三排鏈帶則以不對稱中央鏈節演繹運動風格。 歷經四年研發而成的全新大三針自動機芯 Caliber B31,採用 28 毫米 × 4.8 毫米的全新尺寸,其核心技術包含提升精準度的自由擺輪與高效鏤空雙向擺陀,透過藍寶石水晶底蓋,可欣賞機芯上精緻的日內瓦波紋與珍珠紋打磨。這枚通過COSC瑞士天文台認證機芯,經受相當於16年使用壽命的嚴苛測試,包括100,000次錶冠操作與60,000次500G衝擊測試,在靜置時仍能維持78小時精準走時。



