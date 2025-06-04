來自峇里的傳統工藝！開箱John Hardy 50 週年紀念首飾系列，為夏日添上剛柔並重之美

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悶熱天悄悄報到，換上輕盈的穿搭，身心雖然變得涼快，但看起來總是略嫌單調。今天，編輯部就和大家一起開箱 John Hardy 的50 週年紀念首飾系列，以來自峇里的人手工藝，為今夏添上一絲活力！

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始於峇⾥的⼯匠社區的 John Hardy，主打傳統⼿⼯藝和現代化紐約設計，其出品的珠寶都充滿既「Raw」又精緻的感覺，當中更以銀飾最為受歡迎。品牌緊持採⽤符合道德標準採購而來的寶⽯及100%再⽣銀和⻩⾦打造飾品，可謂永續時尚的先驅之一。

John Hardy 今年迎來 50 週年紀念，特意推出了 Spear 50 和 Icon 50系列，均以品牌的經典 Icon 鏈條為靈感，糅合現代元素和新⼯藝，變奏出新篇章，同時向傳統⼯藝致敬。

剛柔並重之美 ── Spear 50

以「剛柔並重」形容 Spear 50 系列手鐲，相信最適合不過。系列採⽤⾰命性的柔韌設計，並以 NASA 開發的航空級鈦⾦屬為基底，從 100% 再⽣純銀、⿊銀、到 14K ⾦材質，配搭⼿⼯雕刻的獨特紋理，光是戴上手已大大提升穿搭質感。當然，⾦屬款以外，亦有鑲石款。⿊縞瑪瑙款式適合陽剛男士，打造與別不同的造型；而鑲近⼀卡的鑽⽯ 14K ⾦版本則是奢華奪目，更顯⾼貴⼤⽅。

對女生的幼細手腕來說，Spear 50 或許有點「太重」，喜歡 Spear 設計的話，還有 Slim Spear 系列。手鐲更為輕巧且耐⽤，優美的螺旋線條匯聚於兩端⽭尖，散發柔柔的知性低調美；今季品牌為 Slim Spear 系列推出更多貴⾦屬款式，包括男⼠ Spear 可調式單⾊⼿環，以及全新的 4 毫⽶極輕巧設計，不論單戴疊戴同樣亮眼。

不浮誇的現代切割⼯藝 ── Icon 50

相比 Spear 50，Icon 50 更講究現代感。Icon 50 系列運⽤全新的切割⼯藝，如拼圖般鑲嵌各個部件，營造出搶眼的⽴體感。系列更是多元化，分成⼥⼠和男⼠系列，從戒指、⽿環、⼿環到頸鍊，以不同材質呈現簡約俐落的時尚美學，當中男⼠系列亦推出經典的橙⾊及⿊⾊⽪⾰⼿環，不浮誇的設計適合日常各種場合佩戴，亦十分推薦當作情侶對飾配搭。

查詢／購買：John Hardy







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