《F1》電影中最搶眼的是腕錶？限量千枚致敬畢彼特同款，IWC賽車主題新作延續電影激情！

收藏文章

以賽車為題，由男神畢彼特（Brad Pitt）主演的電影《F1》日前正式上映；電影首波爛番茄評分達84%，反應不俗。電影故事和卡士固然吸引，但除此之外，相信大家也有感：主角們手上的腕錶同樣搶眼。

和現實中的 Mercedes-AMG馬石油F1™ 車隊一樣，電影中的虛構車隊「APXGP」同樣由沙夫豪森IWC萬國錶擔任贊助商，因此大家看到電影中由 Brad Pitt、Damson Idris 等戴著的腕錶，亦是 IWC 特意為電影打造的全新系列！若還未入場看電影，不妨今天先一起賞名錶。

Ingenieur Automatic 40

—— 靈感源自畢彼特同款！全球限量 1,000枚

不論預告還是正片，也可見 Sonny Hayes 常戴著一枚精緻的綠色腕錶。雖然畢彼特手上那枚是 Custom-made，但現實中 IWC 亦特意推出了接近同款的 Ingenieur Automatic 40，採用精鋼錶殼和錶鏈，搭配「網格」圖案的綠色錶盤和金質時標，與片中畢彼特所佩戴的腕錶擁有相近的色調和組合，綠色錶盤帶點 Vintage 感，獨特的格紋亳不俗氣，反之更添「佬味」，型格耐看；不過此枚腕錶只會全球發售 1,000 枚，心動就要趕快行動。

Pilot’s Watch Performance Chronograph 41

—— Damson Idris 同款低調奢華

至於由 Damson Idris 飾演的新星車手 Joshua Pearce，則在片中所配戴的則是 Pilot’s Watch Performance Chronograph 41，錶殼、按鈕和錶冠以18K紅金精製而成，搭配藍寶石玻璃底蓋、黑色漆面錶盤及黑色陶瓷測速錶圈，鍍金時標及鍍金指針覆有白色 Super-LumiNova® 夜光塗層，搭配黑色橡膠錶帶，並可透過內嵌的 EasX-CHANGE® 系統快速輕鬆地更換錶帶；集功能與低調奢華感於一身。

Pilot’s Watch Chronograph APXGP

—— 電影車隊特別版

這次IWC亦特意推出了 Pilot’s Watch Chronograph APXGP 特別版，分有 43 和 41 毫米版本，配色以黑色、金色及白色元素為主，精鋼錶殼搭配黑色錶盤，錶盤上印有白色數字與金色分鐘刻度。分針、時針以及小錶盤上的指針均鍍金，並覆以白色 Super-LumiNova® 夜光塗層；底蓋採用淺色藍寶石玻璃製成，印有金色「APXGP」車隊標誌，亦搭載 10 巴防水性能以及 EasX-CHANGE® 系統，堅固耐用加上防水，延續電影車隊「APXGP」的激情。

想一睹以上腕錶，現在也有機會。即日至 2025年7月9日，IWC 萬國錶於西九龍圓方商場舉行期間限定展覽「DRIVEN BY TIME」，在場除了展出《F1》的腕錶新品，亦可近距離欣賞賽車手的賽車服與頭盔，以及於賽車主題自拍印相機自拍留念，絕對是機會難得！

IWC萬國錶「DRIVEN BY TIME」期間限定展覽

日期：即日至2025年7月9日

時間：上午11時至晚上7時

地點：九龍柯士甸道西一號圓方金區一樓







【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票