Watch & Jewelry



收藏文章 《F1》電影中最搶眼的是腕錶?限量千枚致敬畢彼特同款,IWC賽車主題新作延續電影激情! 以賽車為題,由男神畢彼特(Brad Pitt)主演的電影《F1》日前正式上映;電影首波爛番茄評分達84%,反應不俗。電影故事和卡士固然吸引,但除此之外,相信大家也有感:主角們手上的腕錶同樣搶眼。 和現實中的 Mercedes-AMG馬石油F1™ 車隊一樣,電影中的虛構車隊「APXGP」同樣由沙夫豪森IWC萬國錶擔任贊助商,因此大家看到電影中由 Brad Pitt、Damson Idris 等戴著的腕錶,亦是 IWC 特意為電影打造的全新系列!若還未入場看電影,不妨今天先一起賞名錶。 Ingenieur Automatic 40 —— 靈感源自畢彼特同款!全球限量 1,000枚 不論預告還是正片,也可見 Sonny Hayes 常戴著一枚精緻的綠色腕錶。雖然畢彼特手上那枚是 Custom-made,但現實中 IWC 亦特意推出了接近同款的 Ingenieur Automatic 40,採用精鋼錶殼和錶鏈,搭配「網格」圖案的綠色錶盤和金質時標,與片中畢彼特所佩戴的腕錶擁有相近的色調和組合,綠色錶盤帶點 Vintage 感,獨特的格紋亳不俗氣,反之更添「佬味」,型格耐看;不過此枚腕錶只會全球發售 1,000 枚,心動就要趕快行動。 Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 —— Damson Idris 同款低調奢華 至於由 Damson Idris 飾演的新星車手 Joshua Pearce,則在片中所配戴的則是 Pilot’s Watch Performance Chronograph 41,錶殼、按鈕和錶冠以18K紅金精製而成,搭配藍寶石玻璃底蓋、黑色漆面錶盤及黑色陶瓷測速錶圈,鍍金時標及鍍金指針覆有白色 Super-LumiNova® 夜光塗層,搭配黑色橡膠錶帶,並可透過內嵌的 EasX-CHANGE® 系統快速輕鬆地更換錶帶;集功能與低調奢華感於一身。 Pilot’s Watch Chronograph APXGP —— 電影車隊特別版 這次IWC亦特意推出了 Pilot’s Watch Chronograph APXGP 特別版,分有 43 和 41 毫米版本,配色以黑色、金色及白色元素為主,精鋼錶殼搭配黑色錶盤,錶盤上印有白色數字與金色分鐘刻度。分針、時針以及小錶盤上的指針均鍍金,並覆以白色 Super-LumiNova® 夜光塗層;底蓋採用淺色藍寶石玻璃製成,印有金色「APXGP」車隊標誌,亦搭載 10 巴防水性能以及 EasX-CHANGE® 系統,堅固耐用加上防水,延續電影車隊「APXGP」的激情。 想一睹以上腕錶,現在也有機會。即日至 2025年7月9日,IWC 萬國錶於西九龍圓方商場舉行期間限定展覽「DRIVEN BY TIME」,在場除了展出《F1》的腕錶新品,亦可近距離欣賞賽車手的賽車服與頭盔,以及於賽車主題自拍印相機自拍留念,絕對是機會難得! IWC萬國錶「DRIVEN BY TIME」期間限定展覽 日期:即日至2025年7月9日 時間:上午11時至晚上7時 地點:九龍柯士甸道西一號圓方金區一樓

by Senior Content Editor Christy Yiu



【你點睇?】美國空襲伊朗核設施,你認為會否引爆中東核衝突?► 立即投票

Screen Sensations

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

貨幣攻略

More

Share















Copy Info

《F1》電影中最搶眼的是腕錶?限量千枚致敬畢彼特同款,IWC賽車主題新作延續電影激情! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/46455 【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」?主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒? ► 即睇https://youtu.be/JH9DB8D9rv4 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close