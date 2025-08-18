C朗30卡求婚鑽戒超甜蜜！曬出「夢幻級別」的婚戒，還有Dua Lipa及Selena Gomez！

收藏文章

足球巨星Cristiano Ronaldo與他的摯愛Georgina Rodríguez歷經9年愛情長跑，近日宣布訂婚喜訊，瞬間成為媒體與粉絲熱議焦點！這對相愛多年的情侶，不僅以他們甜蜜的感情羨煞旁人，而Ronaldo送給Georgina的訂婚戒指更是奢華得令人屏息。

Georgina在社交媒體上分享了他們的訂婚消息，並搭配了一張溫馨的照片，照片中她的手輕輕搭在Ronaldo的手上，閃耀的戒指成為畫面中的亮點。她寫道：「我們的愛，終於進入了新的篇章。」這簡短的文字卻充滿著幸福的力量！

在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文

據悉，這枚訂婚戒指由Ronaldo親自挑選，象徵著他對Georgina的愛與承諾。戒指採用經典的圓形切割鑽石，主石是一枚鑲嵌著約22-30卡橢圓形主鑽，並搭配兩顆約1卡的橢圓形配鑽的戒指，總重量約為32卡，晶瑩剔透，彷彿捕捉了星空的光芒。據國際珠寶專家估計，這枚戒指的價值可能高達數百萬歐元，堪稱「夢幻級別」的珠寶作品。

這對情侶自2016年開始交往，Georgina一直是Ronaldo背後最強大的支持者，不僅陪伴他在足球場上的巔峰時刻，也在生活中為他帶來溫暖與安穩。他們共同養育了五個孩子，家庭生活幸福美滿。原本以為Cristiano Ronaldo可能是不婚主義者，畢竟兩人那麼久也沒有結婚，想不到球場浪子還是因為愛情而安定下來。

最近，發佈求婚消息的還有美國歌手Dua Lipa及Salena Gomez，而她們的訂婚戒指也各具特色及深意，讓我們一起大飽眼福吧！

下一頁：Dua Lipa——型格簡約鑽戒







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好