地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看

收藏文章

適逢SOGO Thankful Week，最近在啟德崇光閒逛時，意外發現去年正式登陸香港的維也納首飾品牌Saint Bones也悄悄插旗於此，帶來一股截然不同的「地下奢華」氣息。認真一看，才知這個以藝術敘事和精緻工藝見稱的品牌，特意選址新店作為全球首發平台，推出全新Leger Openwork系列腕錶，同時亦帶來全球限量8枚的 Aventurero X 香港限定版，讓人一眼難忘。

Leger在法文意指「輕盈」，Saint Bones以此為靈感，糅合精密⼯藝 ､ 建築線條與古典花飾之美，採用鏤空錶殼的結構設計，將鈦⾦屬的⾻架結構若隱若現，營造出層次分明的光影透視｡ 從錶圈⾄錶扣，每⼀處細節均呼應中世紀法式哥德建築的繁複花紋；錶⾯共有兩款 ⸺ 皇家綠放射紋錶⾯配立體時標以及幽靈灰（Fumé Grey）放射紋透明錶⾯，加上厚度僅 8.7 毫⽶，上手輕盈無比，絕對對得上「｢輕奢」二字。

定價$10.8萬元的Aventurero X 香港限定版則只有限量 8枚，腕錶以 925 純銀錶殼精製而成，環鑲 12 顆天然紅寶石，致敬香港的能量與活力。Atelier Privé 黑瑪瑙錶盤取自天然寶石原片，配搭Atelier Privé 劍形指針；另一焦點設計是錶背，以 925 純銀浮雕刻畫自太平山頂眺望香港天際線的壯麗景致，配搭Horween 黑色馬臀皮手工錶帶，內襯紅色皮革，更是奢華耐看。

同時間登場的還有全新Element 22系列，以鈦金屬為主角，重量僅52克，卻保有堅固精準的結構強度，重新定義「日常可佩戴的型格奢華」。腕錶於維也納⼿⼯組裝，共有三款錶面選擇：冰極藍（Arctic Blue）、沙丘金（Dune Gold）與酒紅（Maroon Red），各展個性。搭配品牌標誌性的鏤空設計與俐落線條，是日常腕錶的首選。

啟德崇光Saint Bones店

地址：啟德協調道12號雙子匯 1期一樓4號及5號店

時間：每日上午11時至晚上8時







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇