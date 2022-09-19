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瑞士鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet，AP）擁有百年歷史，由製表師Jules Louis Audemars和Edward Auguste Piguet於1875年在汝山谷的Le Brassus創立。作為眾多擁有逾百年的高端鐘錶品牌之一，又怎能沒有經典的手筆呢？



要數愛彼的經典篇章，不得不提皇家橡樹（Royal Oak，RO）系列。皇家橡樹誕生於1972年，以經典的八角形錶圈、配以八枚外露的螺絲鑲嵌而成，表面飾以「Tapisserie」格紋，還有一體成型的錶帶貫穿整個腕錶。最初腕錶以精鋼為材質，卻做出了黃金般的精緻，重新定義了奢華運動腕錶的印象。



皇家橡樹Royal Oak出自一代設計師Gerald Genta之手，據說他當時只花了一個晚上就把RO的雛形完成。他不僅畫出了AP的皇家橡樹，還有百達翡麗Patek Philippe的金鷹Nautilus、寶格麗Bulgari 的Bulgari Bulgari腕錶，還有OMG、IWC等，他雖創立了自己的品牌，但他在其他品牌所留下的設計，至今依舊深受歡迎。



今年，是皇家橡樹腕錶面世50週年，品牌在西九文化區的M+ Pavilion舉辦展覽「50 Years of Royal Oak 」，由伍常為策展人，約莫分為4個部分，讓觀者緩緩了解和感受Royal Oak的歷史與走向。



展廳分為兩層，步入底層展廳，先映入眼簾的是一個八角形的錶圈大門，以一條8米長的臨境式時光隧道作為起點，結合影像與聲音導向，帶人了解Royal Oak的誕生、歷史和重要時刻。



穿過隧道後，乘升降機來到二樓，是新媒體藝術家朱力行的藝術裝置《聽風的琴》（Wind Piano）。還記得藝術家去年在Digital Art Fair以一台鋼琴作為虛擬貨幣的交易媒介，鋼琴上還有實時的市場動態，而琴鍵就是操作鍵，每按一下琴鍵相當於一次買賣；時次，他同樣以鋼琴為載體，不過今次鋼琴上的實時的市場動態化為一個個出風口，同時將首枚Royal Oak腕錶2121型號機芯的滴答聲用電腦演算法，化為品牌過去、現在與未來的聲響。當觀者每次按下不同的琴鍵，就會啟動不同的出風口，吹著鋼琴上的白色布條，隨著微風，同時帶來來自汝拉河谷與香港的繁華景色。

一枚腕錶除了外形讓人留下印象以外，一個好的機芯也是靈魂所在。看過《聽風的琴》，下一個展區便是以機芯為靈感的《Royal Oak 皇家橡樹系列之聲》（The Sound of the Royal Oak）。這個展區中央設有幾個大型旋轉齒輪裝飾，配以由其觸發傳奇自動上鏈機芯所發出的滴答聲響，讓你步入為「Jumbo」39毫米型號提供動力的原創2121機芯的內部，齒輪旁設有12枝照明桿，觀者可隨之互動，輕輕觸碰，便會發出不同聲響，與機芯滴答聲交錯。



感觀體驗過後，最後一個環節又怎能不看看實物呢？展區《Royal Oak 皇家橡樹系列的心臟》（The Heart of the Royal Oak）以1875年瑞士汝拉山谷的製錶廠為靈感，重現Royal Oak的一系列腕錶，包括四枚難得一見、於1972年面世的原創型號5402古董 Royal Oak 皇家橡樹腕錶，以及2022年向此致敬的新款，以慶祝此系列50週年。同場還有一些從藏家處借來的經典腕錶款式，以及舊日廣告、手稿、歷史檔案等，讓你回顧愛彼50年的歷史時刻。



50 Years of Royal Oak

地點：西九文化區藝術展亭 M+ Pavilion

日期：即日起至25日上午11時至晚上08：30

預訂：https://aplb.ch/mg1l











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