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月亮總為創作者帶來源源不盡的靈感，它不似太陽般耀眼，卻如靜止的湖面，散發一種讓人連呼吸都小心翼翼的高冷感。Hermès繼兩年前的Arceau L’heure de La Lune月光讀時腕錶大受歡迎後，日前釋出了全新作品——Arceau Le temps voyageur 漫遊時光腕錶，貫徹品牌的DNA，將對旅遊的喜愛表露無遺。

Arceau系列誕生於1978年，由Henri d’Origny設計，最初採用鉑金、鈦金屬，或精鋼製成，有鑽石版本及無鑽版本，慢慢走來，腕錶的設計與材質也逐漸變得多元。新作備有時、分與 世界時區顯示，衛星式副錶盤彷彿懸浮在錶盤的地圖上，而錶盤的設計則以經典的愛馬仕絲巾——「馬術世界地圖（Planisphère d’un monde équestre）」為靈感，配以白色珍珠母貝，淡淡的透出一絲光澤，舉手投足間，散發著低調的奢華及優雅感。

腕錶錶殼呈38mm，直徑為32.7mm，有鑽的版本鑲嵌了78顆鑽石，在柔柔的燈光下足夠閃爍，配以優雅的白色，著實溫柔動人。腕錶除了絲巾的元素外，還配以精緻的裝飾與工藝，如烤漆、鏤空、噴砂、放射紋、轉印和銀粉畫，如浮雕般的視覺效果為腕錶增添了一絲層次。錶盤上還配有一個可移動的副錶盤，12點鐘位置是一個由122枚零件組成的獨家模組所驅動，該模組的厚度僅為4.4毫米，除了白色版本以外，還有強烈的黑色與深邃的藍色版本，搭配短吻鱷魚皮或Swift小牛皮錶帶，用上愛馬仕自製H1837機械自動上鍊機芯，動力儲存40小時。







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