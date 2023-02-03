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聖誕節過後，緊接著就是情人節。相信各位都想藉此向另一半表達愛意，編輯部推介產品類型多元化的Cartier，從珠寶、首飾都應有盡有，而且每個系列背後蘊藏浪漫含義，大家不妨藉著這些浪漫單品，用最細緻及華麗方式向摯愛表達愛意。

各位未必能夠親身到Cartier門市為摯愛挑選禮物。貼心的Cartier推出「試戴」服務，讀者只需點擊以下產品圖片，即可360° 全方位轉動及放大產品，多角度欣賞產品的設計細節。透過Chrome、Edge、Safari 等手機瀏覽器開啟嶄新 AR 實境，即時把產品「試上手」，效果逼真。還可以透過Cartier的網購服務，隨時隨地為摯愛挑選禮物，更可用WhatsApp及Live Chat服務聯絡銷售顧問，了解更多產品詳情。客人可選擇親身到專門店自行領取，或者享用即日免費送貨服務品牌，並可享30天免費退換，讓大家買得更安心。

1. LOVE手鐲（按此了解及購買）

提到Cartier最具標誌性的系列，當然非LOVE系列莫屬。LOVE手鐲男女合戴，手鐲以獨有的圓形曲線配上簡約利落的線條，再配合獨特的螺絲釘飾，象徵二人密不可分的感情。

需使用Chrome、Edge、Safari 等手機瀏覽器





2. LOVE鑽戒（按此了解及購買）

除了手鐲之外，LOVE 18K玫瑰金鑽戒亦同樣受情侶歡迎。鑽戒鑲嵌 3 顆明亮式切割圓鑽，以螺絲釘飾象徵兩人的愛情永恒不變，不少新人都選擇LOVE鑽戒作為結婚戒指。

3. Juste un Clou頸鏈系列（按此了解及購買）

出自Aldo Cipullo之手，最初只有手鐲，後來發展出耳環、頸鏈等配飾。Juste un Clou頸鏈鑲嵌14顆明亮式切割圓鑽，以螺絲釘意念注入高級珠寶之中，從時尚單品中展現型格態度。

4. Juste un Clou耳環（按此了解及購買）

姜濤一向都是Cartier的粉絲，早前他更戴上Juste un Clou耳環，與Anson Kong結伴出海。假如你另一半是鏡粉，當然要買Mirror同款飾物。

5. Clash de Cartier戒指（按此了解及購買）

如果你另一半走型格路線，相對他/她對Clash de Cartier會愛不釋手。這款戒指用上兩排窩釘，非常吸引眼球，突顯鮮明型格個性。

6. Santos de Cartier 腕錶（按此了解及購買）

腕錶早於1904年誕生，比1917年推出的Tank更長歷史。Santos更與Pasha、Tank、Panthere並列卡地亞4大受歡迎錶款。腕錶靈感來自艾菲爾鐵塔的四個角，簡潔而對稱的外型，再配上有 8 個外露的螺絲錶圈裝飾，加上手錶設有獨家專利的「快拆功能」，只需按錶帶下的機關，就可以輕鬆更換錶帶。

7. Parfumés Cartier 香氛蠟燭（按此了解及購買）

Cartier 陶瓷香氛蠟燭以卡地亞紅盒作靈感，沿用了其標誌性造型和花環圖案裝飾。想靜靜地與另一半在家中享受情人節，不妨燃點香氛蠟燭，為生活增加儀式感。

除了在網上可以欣賞到Cartier的產品細節之外，客人亦可以親身到Cartier利園三期精品店，店鋪已化身成全新體驗式空間。現場更有精心佈置的場景。趁著情人節送禮佳節，不妨Cartier官網預約，相約另一半來打卡和選購禮物。







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