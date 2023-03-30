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有人喜歡複雜功能的精緻和卓越的工藝，有人鍾情經典腕錶帶來的故事與歷史，也有人愛潮流那煥然一新的新鮮感，然而一枚簡約的腕錶，儘管不能在眾多腕錶中脫穎而出、不能一下吸引你的眼球，卻是日常的一抹清新、穿搭的必備。



源自Bauhaus的Less is More已不再只是一個建築思潮，延續至今，已變成一種美學及生活哲學。看著一枚極之簡約的腕錶，價錢還不低，相信不少人都會質疑，它到底哪裡值？然而偏偏就是枚極之簡約的腕錶，才考功夫。在鐘錶界盛事Watches and Wonders 2023 開幕之際，一眾品牌展出多款新作，然而以簡約為主題的腕錶談不上多，但卻也有幾款讓人為之著迷。



以簡馭繁是Parmigiani Fleurier帕瑪強尼一貫的作風，印像中，腕錶的錶盤從沒有花巧的設計，錶帶也是低調沉著的存在，但底子裡，卻從不缺冒險精神，在工藝上也不斷創新。繼去年Tonda PF系列推出追針兩地時腕錶後，今年的新作——Tonda PF系列追針計時腕錶也不叫人失望。新品用了品牌特色的鉑金材質，配備複雜功能的腕錶，實現了甚麼叫簡約卻不簡單。對比之前的重疊時針設計，新款新作配備重疊分針，透過機芯計時，一如腕錶的主軸，簡單、易用。除了Tonda PF系列追針計時腕錶，Tonda PF飛行陀飛輪腕錶也同樣純粹，就算是如此複雜的功能，卻也不失那份簡約，讓視線落在不停旋轉的機械韻律中。



另一邊廂，帶著建築美學的Trilobe也不能錯過。腕錶沒有常見的對稱設計，接近錶圈處，是簡單的讀時數字，錶盤左方是一個八字形／葫蘆形／無限符號的分針輪，右邊則完全留白，讓腕錶營造出一種空間感，以呼應腕錶對建築美學的欣賞；從幾何、構圖、空間出發，在腕錶中，詮釋新現代建築的解構主義。



若從美學上看，走極簡、純粹路線的腕錶，往往從細節入手，而錶盤的設計也是一個考驗；想想也知道，在沒有其他設計去分散注意力的情況下，專注力當然落在了主角錶盤上！Parmigiani Fleurier的錶盤可以說是由精細的圖案組成，驟眼看，就如壓紋，但卻更有層次感與質感；而Trilobe的錶盤則綴以絲絲微妙的變化，在光影下，微細的顆粒為錶盤增添了絲絲層次感及光感，讓這絲簡約看起來並不單薄。

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