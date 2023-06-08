收藏文章

珠寶之所以如此珍貴，不僅僅是因為材質的稀珍性，在精湛工藝的昇華之下，其價值已遠超物質本身。珠寶不僅僅是穿戴的裝飾品，它還反映著個人價值和品味，散發著自信和美麗。看過香港故宮文化博物館舉辦的「百樣玲瓏⸺卡地亞與女性」後，相信大家對也了解到，閃閃耀眼的珠寶背後，還意味著一絲獨立自主。

看過展覽，仍覺意猶未盡？不妨留意下品牌近日釋出的最新系列！月前，卡地亞在意大利佛羅倫斯的科西尼宮發布了全新Le voyage Recommencé 高級珠寶系列，模特穿戴珠寶遊走在這充滿藝術與歷史氛圍的花園中，展示逾 80件新品，包括項鍊、戒指等，以簡約、幾何、平衡的和諧設計，還有經典的美洲豹元素，讓品牌的美學故事延續下去。除了新品的發布外，品牌還在托斯卡納區的瑪利亞皇家別墅（Villa Reale di Marlia）展出逾350件珍品！在被閃閃發亮的珠寶埋沒前，不如就讓編者挑選幾款焦點，和大家一睹為快！

經典的美洲豹元素：Panthère Givrée美洲豹項鍊

大自然是卡地亞的其中一個靈感來源，而藏於叢林中的美洲豹，其矯健且危險的氣質，神秘又吸引！Panthère Givrée美洲豹項鍊 結合抽象和寫實的美學，巧妙的勾勒著經典的元素。從豹鼻、豹眼到豹首都呈現出一種惟妙惟肖。豹眼以祖母綠點綴，在閃閃發亮的鑽石和幾何縞瑪瑙的豹紋中，仿如畫龍點睛。矯健的美洲豹守護著三顆色彩明亮、總重20.33克拉的海水藍寶，以青金石和縞瑪瑙為點綴，剛柔並重。

簡約的幾何、柔美簡練的線條，以及亮眼且高雅的配色

在卡地亞的一系列作品中，強調及突出幾何和線條為元素的設計可追溯到路易·卡地亞的年代。在1903年，路易·卡地亞在巴黎裝飾藝術博物館參觀的一場「穆斯林藝術」，激發了他對線條排列、阿拉伯式花紋和幾何圖案的熱愛。

延續今天，最新的Claustra項鍊、Girih項鍊、Pandjara項鍊、Vespro項鍊，以及Sama項鍊等作品都散發著強烈的幾何美感，以簡練的線條、對稱的排列，簡練的線條勾勒出項鍊的形態，突出其對比和張力；除了鑽石本身的閃耀，靈動且高雅的配色也是系列中的一大亮點！其中，Girih項鍊就採用了經典藍綠色調的「孔雀裝飾」，在鑽石穿插下互相輝映，加上強烈的伊斯蘭藝術及建築設計的美學，其整齊卻不失層次感的排列為項鍊添上一絲動感。同時，位於中央的吊墜還可拆下作為胸針佩戴。



Pandjara Necklace

查詢：Cartier Le oyage Recommencé







香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問