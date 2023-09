Watch & Jewelry



收藏文章 PHILLIPS秋拍 | 江詩丹頓與富藝斯的優雅聯乘,帶來一場藝術與腕錶結合的特別展覽 或者普羅大眾都會有這樣的疑問,動輒過百年的經典腕錶品牌,要做怎樣的巿場推廣以至聯乘,才能引起年輕族群的興趣,同時又不失品牌優雅知性的元素?的確很多經典的腕錶作品,本身佈局之精妙已然是一件藝術品,但如果配襯劃時代的經典畫作,向不同時代的女性致敬,這個方向聽來又著實不錯。 江詩丹頓 (Vacheron Constantin) 攜手富藝斯拍賣行 (Phillips) 於後者位於香港西九文化區的全新展覽空間聯袂呈獻名為「LESS’ENTIAL – Art of Our Times」的特別展覽,作為藝術界與高級製錶業的一次深度對話,江詩丹頓從其悠久的製錶歷史與典藏中臻選出一系列來自二十世紀初的女裝時計及它們的現代腕錶,而富藝斯則從其即將舉行的二十世紀及當代藝術香港秋季日拍中,精選由一眾國際知名女藝術家創作的藝術臻品,與江詩丹頓製錶工藝的精彩融合。這些女性藝術家來自不同文化、背景與年代,包含草間彌生、Miriam Cahn、Claire Tabouret、Caroline Walker、Oh de Laval、今井麗、Daisy Dodd-Noble及香港年輕藝術家趙綺婷。 這樣的對話框內有著微妙而有趣的亙動,選取的腕錶以至名畫間的關係看得出兩者之間的巧思所在,像Caroline Walker一幅名為《浴室習作,斯坦利房間》,的畫作,致力於捕捉女性在當代社會中的一系列社會、文化和經濟境遇。藝術家透過自己的視角,描繪日常生活環境中女性,展現現代、自立女性的形象。這一主題與江詩丹頓兩枚獨特錶圈設計腕錶產生共鳴,其中HISTORIQUES American 1921獨特的對角時刻佈局,如此匠心設計就是為了在駕駛時無需轉動手腕便能清楚地查閱時間,而錶冠更置於 1 時和 2 時中間,破格造型與Caroline對獨立女性氣質的探索相得益彰。 日本藝術大師草間彌生的大名相信無人不曉,其作品中經常運用錯綜複雜的網狀物以探索「無限」的概念,江詩丹頓兩枚腕錶不僅設計精緻且複雜,其中ÉGÉRIE 月相腕錶靈感來自Burano蕾絲,此錶結合精湛製錶工藝與裝飾藝術。工藝大師採用了掛氈式裝飾、雕刻、琺瑯與寶石鑲嵌工藝,才造出這枚珍貴的時計,並鑲嵌了逾4克拉鑽石。正正就是透過融合蕾絲圖案,且採用現代工藝,將裝置藝術時期的設計美學變為現實,與草間彌生的絲網版畫《蝴蝶》和《咖啡杯》中呈現的現代機器製造做工產生共鳴。同樣使用現代工藝還原繁複細節,兩者在工藝與理念上頗具共鳴。 「LESS’ENTIAL – Art of Our Times」特別展覽 向女性、藝術與時間致敬 日期:2023年9月29日(星期五)至10月7日(星期六) 時間:上午10時至晚上7時 地點:富藝斯亞洲總部 | 西九文化區管理局大樓3樓 *江詩丹頓的典藏臻品女裝時計將展出至 2023 年 10 月 2 日星期一。



