加入最愛專欄 收藏文章

近來常常看到標題為「名貴腕錶價格回落、爆破……」等等為題材的文章及短片。其實有一段時間沒有緊貼手錶價錢，只知道已經升到一個自覺己經頗誇張的地步。早陣子曾經幫朋友問過勞力士地通拿白面要差不多四十萬，聽到報價自己心都離一離，不過再諗諗，這幾年息平、股票升，炒加密貨幣的大有人在，高級手錶價錢上升也不足為奇，但究竟價錢升了多少，最近又回落多少？

首先看看人見人愛，男女合用的勞力士地通拿(Rolex Daytona)116500LN鋼表陶瓷圈。參考零售格2021年時大約美元$13500，即港元$110,000左右，不過大家都明白這絕對是參考價，在供求的互動下，應該沒有可能以這價錢買到。印象中好幾年前大約港元$130,000可以買到一只。參考WatchAnalytics，原來$13-14萬是2019年左右的價錢，幾年間最高價差不多要40萬，比參考價差不多升了四倍，最近價錢也的確有回落接近20%至$32萬左右。

再看看我的至愛Patek Philippe，先說說入面級別的Aquanaut，2018年是$13-14萬可以買到，但幾年間最高價竟然可升到$66萬，升幅5倍有多，就算早陣子價錢回落也是約10%至$60萬。

至於PP Nautilus的升幅更不用多說，由我認識PP時候的不用10萬元輾轉升到$160萬，升幅不是驚人而是嚇人。至愛果然是至愛。

對我而言，求過於供當然可以使到價錢上升，但以倍數式上升則絕對不祗是供求的關係。首先我們看看香港恆生指數由2018年至今的走勢。

不用說大家也看到恆指跟錶價上升沒有什麼關係，反而有點對著幹的感覺。但讓我們再看看納斯達克指數及加密貨幣。

納指及加密貨幣的升跌跟錶價的走勢有著明顯的關係，亦跟我們最初的估計吻合，這也絕對不奇怪，在投資市場賺了錢買手錶奬勵自己也不為過，但將來手錶價格是升是跌我沒有水晶球我不知道，我這文章也絕對不是任何投資建議。對我來講，手錶是實用配飾或用來欣賞的藝術品多於一切。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看