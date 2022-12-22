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最近大家熱烈煲的人氣電視劇（紿終都未能習慣用手機代替）當然離不開日劇「First Love」。自己作為一個小電視迷當然不甘後人用了幾晚的時間看完。日劇再度鬧得熱烘烘，老人家當然要懷緬一下，未有任何韓劇，當年香港是日劇熱潮的高峰。如果你不知道甚麼是信和、好景，或未看過悠長假期、戀愛世紀等等，我誠意推薦今個假期就一定要看看悠長假期了，不單止牽動了日劇的潮流，更為我們帶來了木村拓哉這潮流男神。貴為潮流男神所穿所戴的都成為當年大家追捧的對象。



木村最喜歡的首飾品牌一定非Goro’s莫屬。由高橋吾郎（Goro Takahashi）創立的銀器首飾品牌，設計意念充滿印地安風格，其中的銀羽毛吊咀最為人熟悉。但其實於1956於東京成立的Goro’s是製造刻滿花紋的皮革用品，一開始是以皮帶及袋起家，後來漸漸受到大家歡迎，高橋先生便開始於設計中加入銀器飾品作點綴。

高橋吾郞十分熱衷印第安文化，亦經常到訪位於美國的拉科塔族（Lakota），亦能完全的溶入當地的生活，不單止獲得「Yellow Eagle」的稱呼，更於1979年成為第一位日本人能參與拉科塔族神性的「Sundance」儀式。



「Yellow Eagle」對高橋吾郎意義重大，亦同時成為了他成立Goro’s的重點設計意念，金鷹、羽毛都是由此而生。其中的金鷹更是十分難入手的飾品，據說高橋先生於2013年過世前就將自己珍藏多年的金鷹送給木村拓哉作紀念。



為了保持質素及為每件首飾注入Goro’s的設計靈魂，所有Goro’s的出品都不會假手於人，全部都是由Goro’s家族成員打理，同時全球亦只有位於表參道的一間專門店，充滿了日本的匠人精神。



很多時，我們買衣服飾品都是基於靚與不靚，甚或是否當時的潮流，但卻未必有很深入去了解每一品牌背後的歷史及設計意念。今個聖誕節Boxing Day拆禮物的時候，不論是染藍的牛仔褲或是品牌首飾、包包，不妨多了解一點品牌的故事，相信大家會更加喜歡收到的禮物。











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