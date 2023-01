加入最愛專欄 收藏文章

小時候作文時,我的志願曾經是做太空人,當年沒可能發生的事情,估唔到今天竟然可以有機會達到。說到太空人,不其然聯想到歐米茄有 ”First Watch on the Moon” (第一隻登陸月球的手錶)稱號的超霸錶(Speedmaster)。於1965年,太空人Ed White就是戴著它離開太空艙進行space walk,其後於1966年太空人Buzz Aldrin則戴著Speedmaster登陸月球表面。由於荷厘活電影Apollo 13的關係,Speedmaster最為人熟悉的歷史必然是1970年的太空任務。由於太空船氧氣箱發生爆炸,太空人Jack Swigert便得依靠Speedmaster用作計時器準確地計算燃點噴射器14秒而順利帶領隊員安全從回地球。因此,歐米茄亦被獲頒Snoopy Award。

花生漫畫(Peanuts)的史諾比(Snoopy)於60s年代大行其道,深受美國人歡迎,並於1968年Snoopy成為美國太空總署的吉祥物(mascot),同時間亦成立了Silver Snoopy Award用於表揚於太空任務作出貢獻的人。

基於這歴史,歐米茄於獲授Snoopy Award的50周年推出第三款的Snoopy Speedmaster。

第一款的Snoopy Speedmaster於2003年推出。特點都是在9點鐘位置的計時上有特別的史諾比圖案。雖然限量5,441隻,但當年並沒有掀起甚麼熱潮。

直至於2015年的第二代Snoopy Speedmaster,設計作出了不少細節的改變,除了懶洋洋的史諾比睡在9點鐘的位置外,特別的白色錶面上分別寫上”Failure Is Not An Option!”(失敗並不是一個選擇)及”What Could You Do In 14 Seconds”(14秒內你可以完成甚麼任務)兩句十分有意義的字句,錶底則是人手做的Silver Snoopy Award的圖案。限量發行1970,可能是加入了大量細節,Snoopy 2深受收藏家歡迎。

到了Snoopy 3,銀色錶面配上藍色的錶帶及錶圈。9點鐘的史諾比當然得以保留但錶底的細節則更上一層樓。月球背後的地球會隨著錶前的秒針每60秒轉一圈。但最特別一定是按下計時按扭的時候,史諾比會駕駛太空船從錶底的月球升上來,飛越地球後再從月球的另一邊離開。雖然今次推出的Snoopy 3並不是限量發售,但集合極受歡迎的卡通人物,經歴過的歴史,及經典的設計,Snoopy 3絕對值得收藏。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關,訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡!► 了解詳情