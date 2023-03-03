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上次同大家分享過鑽石的崩口（Chip）或者是內凹天然面（Indented natural）驟眼看都是鑽石表面上的特徵，但從GIA認證的角度來看，任何特徵如果延伸至鑚石內部的都是屬於內含物的一種。

在眾多內含物中，我們最常見的應該是Crystal（晶體），當鑽石在高溫及高壓下形成的時候，細少的晶體有機會被”困”在鑽石內，在標準的10倍放大下，我們可看得見晶體是立體的。晶體可以是白色／透明，但也可以是黑色，當然黑色的晶體比白色/透明更顯眼。大家要留意一下，GIA報告中是沒有註明晶體的顏色，要眼看為實。

當晶體比較細，細到在10倍鏡下也只是一小點的時候便成為Pinpoint（針點），理論上pinpoint都是立體的，不過要將放大倍數加大很多很多才看到。

想像一下當很多pinpoints聚在一起的時候就組成一個像霧一般的”雲狀物”（Cloud）。由於太細太多點，在報告上都不能全部畫出來，而會畫一個虛線圓圈代表。

晶體除了四四方方外，還有機會是呈長條狀，在放大鏡下看似一條針狀並稱之為Needle。

另外一種常見的內含物是Feather（羽裂紋）。Feather是鑽石內部的裂痕，呈現類似白色羽毛的形狀。在不同角度下看，feather好似有些厚度，但其實是片狀的。

最後一種比較常見的inclusion是Bearded girdle，是在鑽石腰線（girdle）的細微羽狀裂紋，通常是在切磨鑽石的過程中產生。是少數基於人為因素而成的內含物。

在鑽石表面上的特徵叫Blemishes，通常都是人為因素例如切割，鑲嵌，或配戴而形成的特徵。例如打磨鑽石時留下的紋絡，配戴時所做成的花痕等等。最特別的blemishes是當鑽石有多了的切割面（extra facet）。在現今技術下，切割鑽石都是師傅的細心出品，很少機會出錯，絕對不是一不小心的後果。那為甚麼會有多出的切割面？首先記得切割鑽石的一個大原則是將原石的最大價值反影出來。假如當切割後的鑽石有一個內含物在旁你可以怎樣？最簡單的就是利用多一塊切割面將那部份切除了。

鑽石的內含物就有如鑽石的手指模，是每顆鑽石的特徵。以單一內含物同一淨度比較下，首先白色內含物一定比黑色好，而我個人對內含物的喜好排行㑹是 Pinpoint > Extra Facet > Cloud > Crystal／Feather／Needle／Bearded Girdle > Chip／Indented Natural。不同內含物的組合在不同的位置會帶來不一樣的感覺，相信每個人對不同的內含物都有自己的偏愛，因而作出不同的選擇。絕對沒有對錯之分，大家不妨放膽去選擇那顆能令你心動的鑽石吧。







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