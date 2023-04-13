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唔經唔覺，夏天已經悄悄來臨，金色首飾在過去幾年一直主導市場，但今年銀色的飾物在今個夏季已靜靜的在各大時裝品牌中見到她的蹤影。

談及銀首飾，先和大家分享做銀色首飾的材料，一般可分成三大類：第一，白金 white gold（Au）； 第二，銀 silver（Ag）；第三，鉑金 platinum（Pt）。

鉑金 platinum是天然銀白色的貴金屬，亦是三種金屬當中最硬的。用來做首飾的鉑金純度通常是Pt950，即95%是鉑金，用100%鉑金做首飾並不普遍。而k白金則是用黃金做的合金，由於純金9999是24k金，所以18k白金是將75%黃金混入其他的金屬如銀（silver）、鋅（zinc）、銅（copper）、及鈀（palladium）而做成。如此類推，14k金即是58.33%（14／24）黄金混入其他金屬做的。最後銀做的首飾通常是925銀（即純度是92.5%銀）。

雖然鉑金、k白金、及銀都是銀白色，但顏色還是有分別的。經過打磨後，鉑金是最接近銀白色，其次是k白金，最後是925銀。相比之下，k白金偏黃，925銀則帶灰銀色。由於925銀的灰銀色帶有點點的粗䊯味，所以很多時候男性的首飾也會選擇用銀做。

很久之前，鉑金是三種金屬中最貴的，鉑除了用於製作首飾外亦是工業用的主要材料，汽車的廢氣喉便需要用上大量的鉑。但科技進步，同時間亦發現改用鈀（palladium）的能源效益更好，所以鉑的價錢則比黃金便宜了。今天鉑金大約HK370／g，24k黃金約HK507／g，而銀則約HK6.3／g。

由於價錢分別之大，925銀做的首飾比較平易近人；但是，銀卻有兩個缺點。第一，銀比較容易引至敏感，我有很多客人是不能配戴銀做的耳環。第二，銀是很容易氧化以至變黑，最常見的例子是銀的餐具。幸好，氧化了的銀是可以用抹銀布輕易的回復原狀，有些用銀做的首飾也會選擇鍍上一層黃金或銠（rhodium），以防止氧化。

當然並不是所有銀首飾都需要做防氧化的工序，也有很多首飾品牌利用銀氧化的特點，讓首飾的紋理設計有更大的對比（contrast）。

至於最常見的銀色首飾一定是結婚戒指，因為銀白色更易於日常配戴。由於鉑金純度高及更堅硬，所以亦有喻意堅貞及純潔的愛情，因此很多情侶都喜歡選用鉑。但由於鉑比較硬，將來如要更改大細會比較難。

銀色的首飾感覺比金色輕鬆及年輕，在炎熱的夏天更能帶出一點清涼的感覺。三種銀白色金屬各有所長，今個夏天大家不妨走在尖端，細心選購銀色的首飾。







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