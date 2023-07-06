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自己喜歡打遊戲機，卻從來未試過在遊戲內課金買武器或甚麼之類。對於Facebook投資的Metaverse抱著觀望的態度，雖然筆者可以進入模擬世界化身作超級英雄對抗外星人，但要在模擬世界生活、工作，就未能夠接受。還以為上幾年熱炒的NFT熱潮已過，怎知從早陣子結識的一班後生朋友中，還聽見他們在興致勃勃大談在Metaverse投資買地皮及房子等等，才知後生世代十分接受Metaverse這慨念。既然如此，那珠寶首飾又可以怎樣運用Metaverse, NFT(Non-Fungible Token) 呢？

Tiffany & Co. 是其中一家早期進入NFT世界的珠寶公司，並成立了NFTiff部門。NFTiff第一個項目便是與Blockchain Chain（區塊鏈）公司合作為持有CryptoPunk NFT的客戶將其NFT數碼圖像化身成現實可佩戴的項鏈，鏈咀將會鑲有最少30顆鑽石或寶石及可以分別選用18k黃金或紅金。雖然現在有超過10000個CryptoPunk NFT，但NFTiff祇會發售250個項鏈。

其實NFTiffs這個計劃是偏向AR(augmented reality)，即是將數碼化的東西跟現實相互結合。蘋果公司即將發售的Vision Pro走的也是這個方向。

當然，珠寶首飾也可以放在一幅畫作上而化成NFT作品，大部分都是珠寶品牌跟藝術家cross-over的作品，不過這個做法就跟其它的NFT藝術品相似，不同之處則是題作是珠寶而已。就以Audrey Schlit and David Borish 的Collab Bears為例，總共有500個Collab Bears 的NFT，而每一個都會戴著一件由首飾設計師Neil Lane的作品。

在歐洲的一個科技展上，Bulgari便展示了她的Metaverse 虛擬展覽室，在那裏，客人可以與虛擬的珠寶互動，Bulgari深信這會成為未來的購物體驗。

其實Metaverse，NFT，VR等等都是很新的概念，不只限於首飾，就對我們的工作生活消費模式會怎樣改變冇人能夠可以肯定。不過由於NFT理論上是不能模仿或仿製，最簡單的用法便是為每一件首飾配上一個NFT認證，誰人擁有那NFT便是首飾的主人。當然實際能世界性普及運作則還離我們很遠。







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