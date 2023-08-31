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大家都知道鑽石是因為將光反射才讓我們覺得她閃爍，當光線進入鑽石內，鑽石的不同切割面便會將光線互相折射而將最多的光芒反射出來。但如果鑽石只是將光折射出來，我們看到的只會是一顆像著了燈一樣的鑽石，並沒甚麼特別。其實當我們被鑽石的閃爍吸引住時，切割面除了將大量的光折射出來，同時間也將部分的光折射成彩虹的紅、橙、黃、綠、紫、藍、青色光芒。最後，不是每一塊切割面都是同時反光的（著燈），有部分的切割面是黑色的，或形容為「熄」了，如果將鑽石輕微擺動，鑽石白及黑色的切割面便會互相交替閃動如聖誕樹的燈熄一樣（scintillation），將加上彩虹在不同位置折射出來，整個組合便是鑽石的「閃」及「火」了。

要令到鑽石得到好「火」，其中重要的是切割（Cut）。GIA對鑽石的切割評級分為Excellent（EX）、Very Good（VG）、Good（G）、Fair（F）及Poor（P）。Excellent 的切割能反射最大的光芒之餘同時間白（著）及黑（熄）的分佈是最佳的。如此類推，Poor的切割就變得比較暗然無光了。現今由於得到電腦的幫助，大部分的切割都是Excellent 或Very Good了。

另外影響鑽石的sparkle會是鑽石的顏色（Color）及淨度（Clarity），兩者評級越高的相對也較閃爍。原因十分簡單，當鑽石的內含物較多、較大（淨度低）或顏色較伏低必然會影響光的折射。相反地，鑽石的大小（Carat）跟閃爍並不成正比，大顆但切工不好的鑽石是不會好「火」的，但同時間越多鑽石是會越閃，所以很多時候鑽石條介（eternity band）是比單一粒鑽石（solitaire）更加閃的。

最後影響閃爍的是外在因素——光源。在射燈下，鑽石是最閃最好「火」的，因此珠寶店的櫥窗都會用上射燈。但在日常生活上，我們接觸比較多會是日光，所以在選擇鑽石時不妨要求在陽光下再比較一下大家的「火頭」。











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