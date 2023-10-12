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小犬變惡犬，颱風的到來，也不經意讓自已過了一個懶洋洋的周末。打開串流電影平台，推介的竟然是一套以芭蕾舞者為背景的動作片--《Ballerina》。其實不僅是電影，「芭蕾舞者」也是珠寶首飾十分喜歡用的設計題材。而筆者對於Van Cleef & Arpels所設計的一系列的芭蕾舞者首飾印象非常深刻。

1920s年代，Louis Arpels與他的姪兒Claude都非常熱愛芭蕾舞並常到巴黎歌劇院看芭蕾舞表演，同時於1941年推出了首個集合了芭蕾舞者優美舞姿與珍貴寶石的"Dancers"系列。Dancers系列舞者的頭很多都會用上rose cut的鑽石，但重點則會在頭飾及芭蕾舞傘裙(tutu)的設計上，設計師會用上不同顏色寶石的組合來組成一條色彩繽紛的傘裙。看著Van Cleef的Dancers，你會發覺每一件首飾都栩栩如生，每一個飛躍的舞姿，舉手投足之間都可以令你感受到舞蹈舞者在眼前表演一樣。能夠做到這樣絕對是工藝師的功力，人類的眼睛是十分厲害的，很多時候線條上有任何的不暢順都會令到我們覺得有一點違和感，雖然我們未必能夠指出甚麼不對勁，但總是怪怪的，看上去就不舒服。Dancers首飾系列的每一位舞者的姿勢、每一個跳躍的動作、每一個轉動、一舉手一投足的動作、傘裙的擺動都跟真人十分相似，亦因此能夠給我一個非常真實的感覺，彷彿舞者就在我們面前一樣。

這就像米開朗基羅(ichelangelo)舉世聞名的大衞像一樣，每一個肌肉的紋理雖然都非常細小，但就是這些細節而造成了一個經典。

今時今日電腦對珠寶首飾設計帶來了很多方便，3D繪圖，3D打印都令到設計及樣板製作簡快很多。話雖如此，3D設計是將不同形狀不同線條組合起來，但要令到線條溜暢卻取決於設計/工藝師的功力了。