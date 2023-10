加入最愛專欄 收藏文章

Tiffany & Co(蒂芙尼)每年都會推出品牌的Blue Book高級珠寶系列,而今年的”Out of the Blue”系列就選址了上海舉行發布會。中國目前是Tiffany的第二大市場,目前共有39間專門店。於年初重新裝修的紐約總部落成時,Tiffany 的行政總裁Anthony Ledru接受訪問時説”There is huge opportunity for Tiffany in China” (中國是Tiffany的一個龐大商機),所以今次Blue Book系列於上海展出,印證了品牌對中國市場的重視。Tiffany 2022年的營業額是51億歐羅,對比2020年只有30億歐元,而集團期望於中國市場大展拳腳,有望於2025年達到74億歐元。(相比最大對手卡地亞2022的營業額是84.8億歐元,2025年市場估算至122億歐元)。出席今次展覽有眾多名人明星,當中有言承旭、龔俊、何超蓮、秦嵐等等不能盡錄,而最為我們熟悉的當然是劉嘉玲及梁朝偉。

Out of the Blue系列是由Tiffany的首席設計師Nathalie Verdeille操刀,並是向集團的傳奇設計師Jean Schlumberger致敬之作,原因是Jean Schlumberger經常於大海中找尋設計靈感。為了配合主題,今次展覧場地外牆給人一種深海的感覺,而當大家進入場內,便會發現自己猶如進入了一個海底世界一樣。

Out of the Blue系列有超過60多件作品,要設計這麼多以海洋為主題的首飾談何容易,Tiffany背後的設計團隊之龐大可想以知,設計意念當中包括了很多你意想不到的驚喜,不同的海洋生物當中包括了海星、珊瑚、水母、及魚等等。

當大家看著這栩栩如生的首飾,大家不得不知Jean Schlumberger的一個設計座右銘: ”I try to make everything look as if it were growing, uneven, at random, organic, in motion.”或者好簡單地我㑹翻譯成「為每件首飾賦予生命力」,你看看這水母不是同水族館見到的一樣嗎?







