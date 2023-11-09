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有次參加客人的婚宴，他們在致詞時稱我們為「ring maker」並多謝我們設計了十分合心意的求婚及結婚戒指。自己十分喜歡「ring maker」這份工作，因為來找我們的客人都是開心的。每年十一/十二月更是特別忙的時候，因為十二月份都是求婚及結婚的大好日子。我們不單會與客人選擇不同的鑽石，亦會參考女朋友的形象而設計最合心意的求婚戒指款式。不過作為ring maker，我們也不是萬能的，雖然單看女方相片可以大約知道戒指的尺寸，但要準確地做好求婚戒指則要男方動動腦筋了。

戒指雖然可以更改尺寸，但如果在求婚的一刻男主角能為未婚妻戴上合適的戒指，浪漫指數倍增。所以我的第一個建議是戒指千萬不要太細而套不上手指，尺寸大了沒有大問題，但戴不上就有點尷尬了。

要取得戒指尺寸，最容易的當然是「借」女朋友的戒指度一度。如果不方便「借」女朋友的戒指到你的ring maker處，可以自己準備量度的工具度一度。記住求婚戒指傳統應該是套中指，正式結婚時才轉戴在左手無名指上，不過現在大部分都只會套無名指了。

第二個辨法是如電視情節一樣，趁女朋友不在意的時候用一條線或紙條量一量及作出記號。這個方法準確度不高但難度高，可以作為最後一招。由於我們有手指節(手指骨)，所以量度時最需要量度剛低於指節的位置。

第三個辨法是直接問女朋友的家姐或妹，如果她們也不清楚或只有兄弟，那可以考慮由姐妹兄弟找個借口去購物並叫女朋友幫忙試帶戒指而取得尺寸。當然這也要考慮兄弟姊妹是否口密。

至於還有沒有其他的方法，這就要考考男朋友的心思而將這個過程成為一個甜蜜的回憶了。

求婚成功下一步是選擇結婚戒指，由於這是一對準新人一齊的選擇，因此沒有甚麼難度。唯獨是很多準新人在結婚前都會努力keep fit而變得窈窕很多，所以決定戒指尺寸時要注意一下。







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