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每年尾顏色權威Pantone都會選出來年“Color of the Year”, 而2024年的年度顏色是Peach Fuzz，一種比較柔和的桃色，一種揉合了橙及粉紅色的顏色。我第一眼見到Peach Fuzz，不期然便聯想到Conch Pearl 海螺珠。海螺珠有多種顏色例如白色、米黃、及最得人喜愛的粉紅色。





跟平常的珍珠不同，珍珠是生長於軟體動物（Mollusk）如蠔身上，但海螺珠則是生長於女王螺貝（Queen Conch）內。珍珠或海螺珠都是首先有異物進入蠔或螺內，並因受到刺激而釋放珍珠母（Nacre）把異物包覆蓋着而形成。

由於海螺獨特的螺旋狀的構造，它不能如蠔一般地被撬開並植入珠核而變成珍珠，所以海螺珠都只可似天然生產，而且跟珍珠不一樣，每一個蠔可以有多顆珍珠在內，但每一個女王螺只可有一顆海螺珠。

資料紀錄中在大約54,000女王螺貝中，只有大約4至5顆海螺珠，所以每年產量祇有2,000至3,000顆，而當中更只有20至30%是達寶石級別可供作首飾用。

再者，基於環境汚染，女王螺貝的數量亦受到影響，由於產量極少，因此使到海螺珠的價值非常高昴。由於是天然的緣故，海螺珠多呈橢圓形或不規則形狀，只有極少會是圓形的。

海螺珠雖然沒有珍珠表面的幻彩，但卻有如陶瓷一般的光滑表面，同時間亦有可能出現火焰紋（Flame structure），最靚的火焰紋肉眼可見但非常稀有，所以十分受收藏家追捧。

珍貴的海螺珠不單只得到各大品牌使用於設計上，同時間亦受到名人如Queen Mary、Elizabeth Taylor等佩戴。

海螺珠的保養跟普通珍珠差不多，不要接觸化學物品及用清水沖洗。但有一點要留意，海螺珠有「夜間寶石」的稱號，因為如果把海螺珠長時間在陽光下直接照射，海螺珠美麗的粉紅色是會褪色，這點大家要注意。







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