加入最愛專欄 收藏文章 Patek Philippe、Rolex、Omega點解叫格仔餅、水鬼、太空人?這些名錶別名你知多少? 大家讀書時候有沒有起「花名 / 乳名」? 阿煩、肥除、白切雞、沖緊涼都是我小 / 中學時期同學的「花名」。 三十幾年後的今日,再遇上我的舊同學第一句湧上嘴邊還是大家的「花名」,始終都是大家最親切的稱呼。「花名」不單止在同學間流行,其實很多手錶也有其獨特的「花名」,今期我就找幾個我比較喜歡的「花名」介紹給大家看看。 「花名」通常都是用特徵來改的,所以當年 Patek Philippe 推出 Acquanut 時, 由於錶面的設計是一格格的,所以大家便叫它做「格仔餅」。如果你覺得Acquanut 的錶面只是普通格仔紋,比較似地球儀多一點,那是因為PP於新款的 Acquanut 上的改動,初代的錶面設計是十分立體的,似格仔餅,又似一排朱古力,是一個相當突出的設計。 精工表於 1975 年收到一位潛水員的投訴,質疑精工潛水錶於深潛的可靠性,收到此投訴後,精工銳意開發出一枚可深潛至 600 米的潛水錶。既肥大又圓的錶殼有點像 Tuna 魚的身體,因此而得到「Tuna魚」的暱稱。 憑著大量的廣告推廣,奧米茄的 Speedmaster 成功登月及引領 Arollo13 號及其太空員安全返回地球這事實相信大家都會聽過或睇戲都睇過。唔叫 Speedmaster 做太空人表都諗唔到更貼切的花名。 勞力士可以説是最受歡迎的手錶品牌,而粉絲為品牌所改的「花名」也多,其中最為大家熟識的一定 是「水鬼」Submariner 系列。Submariner 是品牌於 1953 年推出的設計,由於它能深潛至 100 米水深,大家就稱之為「水鬼」錶。Submariner 於面世 50 周年時,品牌推出了計時圈換上招牌綠色的特別版,綽號「綠水鬼」,而順理成章黑計時圈的當然是黑水鬼了。綠水鬼在外國 nickname 是「Hulk」, 同中文「水鬼」各有各酷。 有漫威怎可以少了 DC? 同 Submariner 一樣受歡迎的 GMT Master 配襯上黑及藍雙色外圈的形號是叫蝙蝠俠,因為藍黑配色跟漫畫中 Batman 的顏色很相似。 另一邊廂經典的紅藍配色 GMT Mater 的就叫做百事可樂 Pepsi。 「花名」——簡簡單單卻可以令到其特徵深入民心, 伴隨而來的就是一份親切感,叫「花名」總比叫 5760A 好吧?





