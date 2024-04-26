AI隨時可以代替珠寶首飾設計師？一探AI筆下的首飾設計是怎樣！

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自小對科技都十分有興趣，Apple 2e互聯綱、智能電話，到現在進入人工智能（AI, artificial intelligence）的年代，相信機械人助理亦離我們不遠了。但在科技的發展上，對首飾行業又有甚麼影響呢？

互聯網把世界的供應商距離拉近， 要找指定規格的寶石變得容易很多；電腦的3D設計加上3D打印讓設計師更容易體驗大胆新穎的設計。到了AI年代，AI又是否可以代替設計師去做首飾設計呢？筆者是AI初哥，但也胆粗粗嘗試用到極皮毛的AI科技來設計首飾。

姑且就學鋼鐵人，叫AI做Javis吧！首先，筆者向Javis下了一個設計戒指的指令；不消幾秒，一個戒指的設計便出來了。效果看似不錯，雖談不上是筆者喜歡的款式，但也不過不失。畢竟和Jarvis認識也不久，他又怎會知道筆者的喜好呢？

於是，筆者再次給Javis下了更明確的指令，「設計一款18k黃金戒指、有一粒2卡拉的粉紅鑽石，用Art Deco設計風格。」三秒後……

未合格，但再接再厲！「今次加上彩色寶石。」

最後機會，Jarvis發揮你的創意，幫忙設計一款Art Deco戒指吧！結果出乎意料，所有原素都在， 但卻離理想是那麼遠。

總括來說，筆者相信AI暫時還未可以取代設計師的地位，因為無論如何都是需要設計師輸入很多關鍵字，以及作出大量更正，才能繪畫出設計師心目中的款式。如果大家細心看看AI畫的戒指，便發現當中有很多穿崩位，例如奇怪的鑲口。

AI進步速度極快，可能很快便可以設計出一款合心合意的設計， 但暫時都是從海量的資訊中整理並整合出答案，卻未有真正的獨立創作思考。所以要AI設計一款天馬行空、大家從未見過任何珠絲馬跡的設計應該還未可行，電影Terminator中的 Skynet距我們還遠呢！不過AI的文書真的很厲害，跟其他行業一樣，AI可以幫忙回覆電郵、處理文件、甚至創作社交媒體標題、相片、內文及關鍵字等等。AI絕對是一個好幫手。







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