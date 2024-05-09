Met Gala 2024男星亮眼珠寶造型：雷神Chris Hemsworth多層次穿金戴銀、Adam Mosseri襟針佈滿西裝、Jeff Goldblum有型有格！

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在每年眾多的頒獎禮、紅地氈中，Met Gala是筆者最為期待的。Met Gala是紐約大都會藝術博物館籌款的派對，眾星及設計師都可以盡情發揮創意並以最前衛的打扮出席。雖然近幾年的設計並沒有早幾年出位，但也是每年不能錯過的紅地氈盛事！

Met Gala今年的主題是”Sleeping Beauties: Awakening Fashion”，由於衣著主題是”The Garden of Time”，所以很多晚裝的設計都圍繞著花卉，而首飾配搭則由綠寶石大行其道。過往，常談女士首飾，今期不如將視線放在男士身上，看看各位俊男所佩戴的珠寶飾物吧！

今年Met Gala的主持人包括Zendaya、Bad Bunny、Jennifer Lopez，以及Chris Hemsworth。當晚型男Hemsworth身穿簡約的奶白色Tom Ford西裝，低胸的襯衫內配上幾條金鏈，手腕上穿戴著一枚玫瑰金鑽石手錶、金手鍊和多枚金戒指。男士戴multi rings是一個潮流，最常見的是偏Rock味的銀戒指，而Hemsworth改用簡約的全金或白金戒指則帶出斯文的感覺，各位男士不妨試試。如果想更上一層樓，可以學Colman Domingo戴鑽石戒指，不過在配搭上則要花多一點心思。

由於要配合主題 ”The Garden of Time”，很多男士都會配上以花作主題的襟針為配襯，不過新的設計就是要跳出框框，花園裏誰說不可以有蘿蔔？Mike Faist當晚的turnip襟針是筆者最喜歡的，襟針用珍珠鑲作、設計貼題，好玩又吸睛，而且葉子部分做得十分生動，給足一百分滿分。

Jeff Goldblum 的衣著品味比較獨特，當晚他配襯了三個鑽石襟針（但襟針數量遠不如 Adam Mosseri ），但最特別的是他的眼鏡，同一款眼鏡配了太陽鏡及近視/老花鏡，輕鬆地往衣裝一放，便成為了襟針的一部份， 有型有格！

世界出名的男士珠寶愛好者Lewis Hamilton在賽車場上已經常配戴鑽石首飾，來到Met Gala當然不會例外！黃金花朵耳環加上荊蕀頸鍊放在Hamilton身上沒有甚麼違和感，但坦白說，並不是任何人都可以駕馭，若大家想嘗試新造形，還是建議由戒指著手吧！







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