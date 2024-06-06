親民鑽石飾品！以水晶起家的施華洛世奇Swarovski，加入人造鑽石的戰場！

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施華洛世奇（Swarovski）這個品牌大家應該都認識，於1895年由丹尼爾·施華洛世奇（Swarovski）創立。而90或00後的讀者認識Swarovski應該是它們的水晶玻璃首飾及小件擺設，但其實在90年代，Swarovski出品的水晶玻璃，不論是作為自己家居擺設或作送禮之用都十分受歡迎，其中很多設計更是要抽籤的限量版。而它一直都是水晶玻璃界的重要一員，同時間亦見證了很多市場的重要發展。

80、90年代家居裝修流行歐洲宮廷式的金碧輝煌設計，當中少不了水晶玻璃的吊燈和飾品。而當年，施華洛世奇的水晶玻璃飾品確實非常流行，尺寸亦有比較大件的設計，限量版除了以十二生肖為題外，還有一款極之限量的孔雀，精美的設計成為了家居擺設及作送禮的首選，90年代的朋友必然收過Swarovski作禮物。

不過Swarovski賺大錢的地方不止是精緻的飾品，而是批發水晶玻璃石。很多高級時裝品牌或配飾都會大量用上Swarovski的水晶玻璃來提升產品的價值。同時，很多電影中的道具等等都是用Swarovski的水晶玻璃製作。

進入21世紀，家居設計趨向簡約，水晶玻璃飾品的需求減少，Swarovski亦加大力度推出水晶玻璃配飾品，例如項鏈、手鐲、耳環和戒指。

同時，在傳統水晶玻璃飾品的需求下降中，Swarovski看中了市場的另一個新勢力——超級英雄的熱潮。品牌和電漫合作， 推出了以動漫英雄為主題的水晶玻璃飾品，為集團注入新力量。

在我眼裡，Swarovski的管理層是十分靈活，他們可以迅速因應市場的改變而作出應對，就以最近非常熱話的培育鑽石（lab grown diamond）為例， Swarovski亦緊貼潮流，開始涉足這個領域， 推出了一系列以lab grown diamond作主打的首飾，當中包括鑽石戒指、耳環同項鏈等。

Lab grown diamond的普及化為市場帶來了很大的衝擊，當中不單止是使用傳統天然鑽石的品牌，其它使用水晶玻璃或其它仿鑽石的品牌也會受到影響，我們就儘管拭目以待市場的發展吧。







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