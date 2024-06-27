佳士得珠寶拍賣：卡地亞融入印度傳統風格的Tutti Frutti項鍊、8卡緬甸鴿血紅寶石

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平衡時空（multiverse）是電影經常出現的橋段，雖然科學還未能證實，但在現實生活中卻感受到平衡時空的存在（笑）。正當零售業持續低迷，高端的珠寶拍賣市場卻是熱烘烘的。首先邦瀚斯拍賣行（Bonhams）春季拍賣按年增長33%，同時間亦會將亞太區的新總部搬至太古廣場6期。另一邊佳士得（Christie’s）剛剛舉辨的2024年春季珠寶拍賣會，最終成交額達到6100萬美元，超過預期的127%，當中超過半數的成交價格都高於預估成交價。

今次佳士得的拍賣會上，卡地亞（Cartier）的Tutti Frutti（水果拼盤）項鏈絕對引來市場的嘩然。卡地亞的Tutti Frutti首飾系列源於20世紀，當時卡地亞的設計師迷上了印度文化，並將印度傳統的莫臥兒風格（Moghul)寶石雕刻同色彩搭配引入西方珠寶設計中。Tutti Frutti使用色彩鮮艷的寶石如紅寶（ruby）、藍寶（sapphire）。以及綠寶石（emerald），並雕刻成花、水果、及樹葉的形狀，再用上鑽石鑲作而形成其獨特的設計。紅、藍、綠這三種顏色搭配起來有一種莫名的吸引。由於紅、藍、綠是光的三原色，我們的眼睛對這三種顏色特別敏感，相信這亦是Tutti Frutti其中一個令人著迷的地方。

卡地亞這「印度」Tutti Frutti項鏈只經過短短十分鐘的拍賣，便以天價870萬美元成交，成交價遠高於預估價360萬至490萬美元，不單止是今次拍賣會最貴的首飾，同時亦寫下卡地亞Tutti Frutti拍賣的新紀錄。我直覺這成交價除了是卡地亞的Tutti Frutti外，當中可能還她的歷史價值，這項鍊是某皇室或某名人的珍藏品也說不定。

除了Tutti Frutti，今次拍賣亦有一顆8.01卡拉的緬甸鴿血紅寶石（pigeon’s blood ruby）以高於估價一倍的$640萬美元成交，每一卡拉超過80萬美元。

是次拍賣的還有3.18克拉粉紅鑽石戒指，顏色級別fancy-vivid，同時間是內無瑕（internal flawless），最終成交價430萬美元。同樣是內無瑕的3.33克拉的藍色鑽石戒指，成交價220萬美元。如同這兩件首飾，很多拍賣成交價都都是在預估價內成交，所謂平衡時空的價格都祇出現於極少的案例。







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