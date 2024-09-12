威尼斯影展最搶眼珠寶！Lady Gaga晒20卡巨型鑽戒、Cate Blanchett珍珠肩鏈，點綴華麗晚裝

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在剛剛完成的威尼斯電影節（Venice Film Festival）上， 不知道大家最注目的會是那套電影呢？我自己最期待的當然是由Joaquin Phoenix及 Lady Gaga主演的《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）。

雖然電影未知好唔好睇，但Lady Gaga行紅地氈的造形就十分搶眼。一套全黑色的Dior Couture晚裝，配上Tiffany的星形立體鑽石頸鏈及手鏈，頭上戴著是Philip Treacy的Vintage帽子。不太誇張、不太暴露，絕對是當晚的最佳服裝之一。

晚裝固然吸引，但最受我注目的則是Gaga手上的巨型Oval鑽石訂婚戒指。Gaga在2024巴黎奧運會傳出跟未婚夫Michael Polansky訂婚，今次是我們第一次見到訂婚戒指的真身，目測鑽石應該有20卡拉重。

Lady Gaga曾經兩度訂婚。2015年收到的是一顆心形鑽石，Gaga的心形鑽石不單止大（估計9卡拉左右），心形的比例十分好，不肥不瘦，最好的心形比例是「高：闊 」在「1：1：1」至「1：1.12」，而且心形上的Cleft切割要恰到好處，兩旁的Lobe及Wing 不會太扁平才討人開心。心形鑽石很多人喜歡，但價錢也比較貴：心形上的Cleft需要特別切割出來，割出來的部分也是鑽石，價值當然也需要計算在其中。

2018年Lady Gaga第二次訂婚，收到的是一枚Pink Sapphire配鑽石Halo戒指。Pink Sapphire大約7卡拉重，雖然價值比鑽石低，但如果是沒有經加熱處理（Unheated），也是價值不菲。

在今次紅地氈中，Cate Blanchett的首飾配襯非常特別。一身Giorgio Armani晚裝，所配襯的Louis Vuitton珍珠頸鏈卻被她如Off-shoulder般戴在肩膊上。這樣一來，平實的晚裝突然變得有層次感，更加特別。這條珍珠肩鏈由Akoya及Tahitian珍珠再配上超過633顆鑽石組成，特別之處在於由Cate與LV的珠寶設計師Francesca Amfitheatrof 共同設計，以環保概念，將舊有的首飾改鑲而成。

肩鏈上的珍珠及鑽石都是取自舊LV系列，呼應Repurpose及Reuse的概念。雖然我們未必會將把自己的首飾改鑲，但也不妨參考Cate Blanchett， 將衣櫥内的舊衣服和首飾加點心思和創意，創出一個新形象。







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