Tiffany 2024 Blue Book Céleste系列「美」章！重新演繹Bird on a Rock胸針，在經典中注入現代氣息

加入最愛專欄 收藏文章

Tiffany剛剛推出了2024 Blue Book: Tiffany Céleste 系列的最後一個階段,整個Céleste系列的設計意念是向經典珠寶設計師 Jean Schlumberger 致敬。

Jean Schlumberger 擅長將大自然元素融入珠寶設計中。於1956 年加入 Tiffany,Jean 的一句名言是「I try to make everything look as if it were growing, uneven, at random, organic, in motion.」。可想而知他的設計要求充滿生命力及非常生動,他最為人熟識的設計是1865年的Bird on a Rock,一隻鑽石小鳥站在一顆大寶石上面的胸針。

時至今日,不同演繹方法的Bird on a Rock 設計都會在很多名人明星身上出現。Jean是4位能夠於Tiffany首飾加上自己名字的設計師之一,其他的三位分別是Paloma Picasso、Elsa Peretti和Frank Gehry。這次 Tiffany 用整個Blue Book向Jean致敬,可以知道他的地位之高。

Owl on a Rock就如Bird on a Rock 胸針的限量特別版,捨棄了小鳥,改用代表聰明智慧的貓頭鷹。每隻貓頭鷹都有獨特的設計及造型,不同的是爪下的寶石,Owl on a Rock爪下分別有月長石(Moonstone)、黑色蛋白石(Black Opal)、坦桑石(Tanzanite)和星光藍寶石(Star Sapphire)。

Jean 的設計對於神獸及星際也情有獨鍾,而Phoenix、Unicorn及Star Burst的設計都是環繞著這些主題。鳳凰象徵重生和新生,重生過程通常都經過一番試煉,於火裡重生,因此系列選用了火炎蛋白石 (Fire Opal)和紅寶石(Ruby),表達火鳳凰重生的氣勢。

巧妙的利用了Jean Schlumberger 設計的Crazy Twist 系列,設計師將扭紋設計融入Unicorn系列獨角獸的角上以及其它設計中,當中的細節不刻意亦不經意地向著大師致敬。

最後的Star Burst 章節是以宇宙中星體爆炸的活動為靈感,放射性式設計代表著壯觀的宇宙景象。除了鑽石外,系列亦用上了本身就好像內藏著一個迷你宇宙的蛋白石(Opal)。

在4個系列中,自己最喜歡的都是Owl on a Rock,能夠將經典設計注入新的元素,第一眼感覺就是Bird on a Rock的特別限量版,吸引力滿分。







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情