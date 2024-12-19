展覽《赤銅：從武⼠裝飾到珠寶》：從赤銅工藝窺探日本文化與歷史故事

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有一本科幻小說中的主角曾說過，從藝術品中可以了解一個民族。在參觀 L'ÉCOLE 珠寶藝術學院目前舉辦的 SHAKUDŌ《赤銅：從武士裝飾到珠寶》展覽時，我深深感受到展品中蘊含的日本文化。

赤銅是一種由 94% 的銅和 4% 的金組成的合金，帶有輕微的紅色。工藝師會先用木炭去脂並打磨赤銅，然後將其浸泡在化學溶液中，使其變成帶有光澤的黑色。自 12 世紀以來，日本武士刀便採用赤銅來製作護手及其他配件。在展覽中，首先看到的是對武士刀的詳細解釋，不僅指出了武士刀中使用赤銅的部位，例如護手（Tsuba）及刀尾（Kashira），還展示了一些武士刀的細節。我平常在電影中只見過一長一短的武士刀，原來武士刀內還隱藏了髮簪（Kogai）及一把小刀手柄（Kozuka）。

直至1876年日本廢刀令實行，赤銅技術開始應用於首飾製作，包括胸針、手鐲和頸鍊等。這些首飾多採用浮雕技術，題材常常反映當年富裕人家的生活，例如餵飼鵪鶉，因為在日本文化中，鵪鶉象徵財富。另一個常見題材是青蛙，它們代表好運氣，也經常出現在浮雕中。有趣的是，許多雕刻作品運用了擬人化手法，例如青蛙跳舞或老鼠抬著花轎出嫁的情景。日本的漫畫文化原來可以追溯到如此久遠的時代。

同樣在藝術品中可以看到，不同文化背景對美的審美眼光也有所不同。原來在古代日本，女士的化妝技巧之一是把牙齒塗黑，這被視為美的表現。展品中的一件飾物便刻畫了一位女性對鏡化妝的情景。然而，無論我怎樣看，都覺得這樣的畫面並沒有美感，反而有些恐怖。那位對鏡女士的面容顯得有些猙獰，讓我不禁聯想到中國古代聊齋中的畫皮形象。

雖然此次展覽沒有展示鑽石寶石，但卻精彩呈現了各種金工技術。94%的銅與4%的金組合，比例精準，不可多也不可少，否則浸在化學液中將無法變黑色。這次別具一格的展覽，不容錯過，尤其是對浮雕、金工技術及日本文化有興趣的朋友。







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