當珠寶遇上腕錶：Chanel在Watches and Wonders 2025帶來全新J12 Bleu！Piaget手鐲款式極盡奢華

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時間過得好快，原來第一次見到香奈兒Chanel的J12腕錶已經是25年前的事，當年J12的出現可以用驚為天人來形容，皆因只有少數手錶品牌可以利用陶瓷做錶，而香奈兒則成功地用陶瓷推出充滿運動感覺的J12。

當年，純黑或純白色的設計立刻成為時尚指標，亦是很多女生瘋狂的追捧的對象。J12可以說是能夠將時裝同腕錶合併在一起的成功例子之一。在今年的Watches and Wonders 2025，香奈兒便展出最新的J12 Pink Line手錶。手錶雖然鑲有215顆粉紅藍寶石，但驟眼看非常低調，因為粉紅藍寶石鑲在錶帶的旁邊，就像果醬三文治一樣。全黑的錶身是由Baguette形狀切割的黑色陶瓷堆砌而成，香奈兒對陶瓷的技術運用成熟可見一斑。

如果已經有黑色及白色手錶，香奈兒新推出藍色的J12 Bleu你應該會喜歡。用上啞藍色的陶瓷設計，Bleu系列除了有普通版外亦有配上藍寶石及陀飛輪的款式，不過我最喜歡的還是J12 Bleu X-Ray，透明的藍寶石錶身配藍寶石圈加上透視的錶身，整體配色十分好看。

大家都會認同香奈兒的層層疊頸鏈是它的特色之一，剛巧2025年的其中一個珠寶潮流就是用長頸鏈作層層疊的佩戴，香奈兒便順理成章推出了長頸鏈，把時裝和計時器合而為一。

長頸鏈吊墜的設計共有三款，其中有一個便是經典不圓不方的香奈兒口紅，只要輕輕把口紅拉開，便展出藏在內的小型錶面，頸鏈是18k黃金配合不同寶石鑲造。除了口紅，另外的兩款項鏈造型則似胭脂盒及粉盒。

有份量的手鈪亦是2025年的首飾潮流。Piaget伯爵便推出了手鈪兼手錶款式，其中一款用18K紅金打造蛇皮紋設計，中間開口露出綠色的琺瑯質錶面，錶面的紋理同樣是蛇皮紋。另一款則是18K白金樹皮設計，破口內的蛋白石（Opal）跟旁邊的綠寶互相呼應，兩隻都是Piaget手鈪兼手錶的完美合體。

Piaget另一個2025設計主題「Play of Shapes」是用了不規則的咕臣形狀的SIXTIE，設計有少少懷舊感覺，用料除了金及鋼外，更加會有2025重點的金拼銀色，「金銀潤」潮流重出江湖，大家不妨找找櫃底有甚麼以前買的金銀雙拼首飾來帶領潮流吧！







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