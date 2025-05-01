Art Deco首飾設計：以幾何線條打造優雅感！走進L’ÉCOLE裝飾藝術主題展覽，看Art Deco古今中外歷史

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如果大家有留意珠寶首飾設計，相信大家一定聽過Art Deco（裝飾藝術風格）的首飾設計。Art Deco是20世紀誕生的珠寶設計，當年正值工業革命年代，無論是審美的眼光及社會都有很大的改變。Art Deco的設計將傳統藝術如雕塑、建築等，與應用藝術如珠寶設計、家具、時裝等合而為一。雖然當時應用藝術不被看好，但受到Art Deco風格的影響推動，卻漸漸成為主流設計。

Art Deco的設計風格十分簡潔，以幾何線條及對稱設計著名。作品線條俐落，包括直線、銳角、全圓形，以打造優雅及現代的感覺。這與早前流行的自然曲線線條有著很大的分別，有著很獨特的特色。可能由於當年社會工業化急速進步，形成了不一樣的機械美學，影響了當年的設計。

雖然Art Deco設計注重工整的線條，但珠寶設計的主題很多也以花朵及動物為主。同時間，由於國際貿易開始流行，各個地方的文化交流甚深，在Art Deco的設計當中很容易找到充滿由非洲、印度、中國及日本等地方文化影響的元素。

如果大家對Art Deco的珠寶設計有興趣，那大家千萬不要錯過由Van Cleef & Arpels （梵克雅寶）支援創立的L’ÉCOLE珠寶藝術學院，為慶祝「國際現代裝飾藝術和工業藝術博覽會」（International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts）一百週年而舉辦的一系列以二十世紀重要藝術運動——裝飾藝術（Art Deco）為主題的展覽。

在這一次Art Deco作品與設計展覽中，大家可以看到包括冠冕、手錶、戒指、手鐲及珍貴的檯鐘展品。其中的一條充滿中國風的手鏈，展現了自17世紀以來中國風格圖案設計對Art Deco的重要影響力。

是次展覽是由L’ÉCOLE與日本及世界著名收藏家Albion Art Collection創辦人有川一三 （Kazumi Arikawa） 一同舉辦，因此展覽分為兩部分。另一部分是「神聖珠寶藝術：追尋永恆之美——有川一三珍藏展品」的展出。是次展覽由Albion Art Collection中選出了15件首飾展品，各有著不同的設計風格。當中包括浮雕圖案（Cameo）上雕刻的君主肖像、充滿大自然色彩的冠冕、項鍊及其他珍貴裝飾品。這個長周末如果大家未安排節目，不妨去看看！







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