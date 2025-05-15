Met Gala 2025潮流首飾新玩法！誇張大型鑽飾、另類胸針？還有Pharrell Williams的黃金牙套！

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一年一度的Met Gala於上周舉行，每年的Met Gala都是一個給各紅星、名人可以盡情發揮創意並誇張地打扮一番的大型派對。今年Met Gala的主題是「Superfine：Tailoring Black Style」，大約解讀為黑人如何用優質時裝確定自己的身份及挑戰社會的壓迫。假如這個是考試作文題目，我應該會不合格，不如就一起看看各明星如何配搭作答吧。

今年的首飾有幾重點值得大家留意，第一是頸鏈偏向誇張的設計，說的不是用寶石多少，而是整體的設計都比較大件及有分量，有些甚至已蓋過風頭，比晚裝更為搶眼，其中Boucheron用石英切割成水滴型的鑽石頸鏈便是一個極佳例子。

胸針是這一年最為熱門的首飾配襯之一，早一兩年眾多明星已經在各大頒獎典禮上佩戴胸針出席，而胸針亦不再規範於衣襟上，大家可以盡情發揮創意將胸針扣在衣服的其他地方。一級方程式賽車手Lewis Hamilton除了熱衷賽車，更可以說是時裝狂熱份子，每次方程式賽車他都會如行紅地氈般出現。Hamilton在今次Met Gala中便將胸針扣在貝雷帽子上，加上帶點軍事味道的胸針，上下互相呼應。不過我最喜歡的還是Zendaya把Bulgari的鑽石蛇形胸針扣在後頸的衣服上，看上去就好似平時我們行街時見到有條蟲爬在別人身上一樣，不經意的感覺最為吸引。

另一樣突出的首飾是Ear cuff，跟Statement耳環不一樣，Ear cuff是為整只耳朵打扮，特出之餘亦引來另一話題：究竟是真的在耳仔打了孔？或是用甚麼巧妙的方法帶上？

初初看到Pharrell Williams的照片自己也懷疑是否看錯了，為甚麼他的牙齒全是黃金的？是顏料？抑或是真的黃金牙套？對Pharrell 來講全黃金的牙套價錢不是問題，但應該也會非常之不舒服吧？但是後來卻發現原來把配飾戴在牙齒上是一個新潮流，好唔好睇就真的見仁見智，或許占士邦中的鋼牙才是潮流先鋒。







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