De Beers關閉旗下培育鑽石品牌Lightbox！培育鑽石VS天然鑽石：差異落在價值觀上？

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De Beers 5月宣布將會關閉旗下的Lightbox，一間專賣Lab-grown diamond（培育鑽石）的品牌。Lightbox成立於2018年，De Beers推這一條副線，不單止想在培育鑽石市場上分一杯羹，背后相信更想明確分開培育同天然鑽石的市場。

Lightbox的培育鑽石不著重顏色及內含物，接近一刀切定價US$800/卡，做法好像想告訴大家，培育鑽石純粹只是時尚飾物，不是一生人只此一次的承諾，亦絕對不是De Beers的宣傳金句「A Diamond is Forever」。

但就算是市場一哥，也未必能掌握市場走勢。事實上，Lab-grown diamond技術並不是新鮮事。早於六、七十年代已經有，不過由於價格高昂及質素比較低，所以不能普及。但隨著技術發展，生產成本大跌，Lab-grown diamond的質素愈來愈高，結果引來大量投資者進入市場，使Lab-grown diamond的價格比天然鑽石便宜很多。

再者IGI、GIA等亦都為Lab-grown diamond依足天然鑽石4Cs，Carat（克拉）、Color（顏色）、Clarity（淨度）、Cut（切工）來發出證書。若不說，一般用家肉眼其實都分不出兩者分別。試想像，買一粒1卡天然鑽石，可能要US$8,000以上，但培育石同樣4Cs卻便宜很多，怎會不令人心動。再者培育鑽石標榜無需開採、絕對符合近年講求環保的要求，所以愈來愈多年輕人都不介意選擇Lab-grown diamond作求婚戒指。

De Beers成立Lightbox的做法絕對是兵行險著，De Beers是天然鑽石的最大推手，但自己一邊宣傳天然鑽石的珍貴，另一邊廂又賣Lab-grown diamond，很容易令到消費者摸不著頭腦。當然作為市場一哥，面對Lab-grown diamond的強烈競爭，De Beers絕不會坐以待斃，所以便推出了「 A Diamond is Forever」的2.0版本：「Forever Present」的宣傳攻勢，重點落在天然的特點上。

我自己認為，Lab-grown diamond就像養殖珍珠（Cultured pearl），天然鑽石就等於天然珍珠。兩者性質上一樣，但稀有度、價值觀完全不同。有人只愛天然鑽石，因為是大自然送給我們的禮物，但同樣地有人話培育鑽石夠靚夠平，送禮一樣見得人。其實選擇哪一種，純粹個人喜好。講到底，選擇愈多，對消費者來說一定是好事。







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