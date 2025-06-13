從設計概念到首飾成品的橋樑！展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年》，看L’ÉCOLE珍藏手繪珠寶設計圖

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電腦設計、3D打印、到今天人人講AI，科技進步一日千里，很多工序都受到科技影響，更有效率的同時亦取替了不少工序。簡單來說我們平常見到一件首飾的起始點是設計師天馬行空的概念，然後用手把概念畫出來，再經過配石，最後由工藝師把概念打造成首飾成品。

手繪圖是非常重要的一步，因為它何以讓顧客看到設計師心目中所想，並在最低成本下讓客人作出決定，但隨著軟件的進步，漸漸地電腦繪圖已取代了大部分的人手繪圖。

話雖如此，自己還是比較老一派，先用手繪圖把概念畫出來，電腦繪圖雖然方便快捷，但效果始終硬崩崩，十分機械式的感覺，相比人手繪圖少了一份美感和生命的暖意。手繪圖本身就是一件藝術品，每一線條，每一種不同的寶石獨有的彩光都栩栩如生的呈現出來。如果大家對手繪圖有興趣，大家不妨參觀一個最近由香港大學美術博物館和L’ÉCOLE珠寶藝術學院一同舉辦的展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年（1770–1970）》，展覽中大家可以看到很多珍貴的首飾設計的手繪圖。

一張手繪圖並不是簡單描畫出戒指或者頸鏈造型就完成，而是要先用鉛筆起稿再加上水彩顏色，細緻到每一粒石、每個陰影、每種金屬色澤都標示清楚。畫珠寶的人通常不是打造首飾的工藝師，所以兩者要十分有默契。圖畫得不夠細緻，工藝師根本不會知道設計師心中所想，但畫圖的也要明白物理的限制，畫得靚也要貼地，否則工藝師絕對做不出設計師想要的感覺。手繪圖對客人來講是更加重要的一步，設計師和工藝師都是內行人，看圖八八九九都估到成品是什麼模樣，但對客人來說，圖畫得靚、顏色、線條、光暗。可以令客人即時對設計產生感情。講真，簡單的電腦3D繪圖是比較難想像成品的模樣。

講到尾，手繪設計圖本身已經是一件藝術品。每一筆都充滿技術和心思。今日潮流興數碼，手繪技巧只會愈來愈少人識，但手繪獨特的感覺其實無可取代。今次的展覽大家千萬不要錯過。







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