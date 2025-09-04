Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Swift 訂婚戒指看復古切割的魅力！

加入最愛專欄 收藏文章

雖然我們經常提到赤馬紅羊，但在外國，最近可謂「紅鸞星動」得熱烈非常。繼 C朗傳出喜訊後，上星期又傳來 Travis Kelce 向 Taylor Swift 成功求婚的消息。從照片中可見，訂婚戒指是一枚 Old Mine Cut 鑽石黃金戒指，估計重約 8 克拉。至於鑽石的顏色與內含物，單憑一張照片實在難以判斷，不過以他們的經濟實力來看，絕對不會差吧。

Old Mine Cut 是 18 至 19 世紀（Georgian／Victorian 時期）流行的鑽石切割方式，也是早期 Brilliant Cut（明亮式切割）的雛形。當時的工匠全靠眼力與經驗下刀，追求的當然是鑽石的火和閃。但由於全人手操作且工具有限，每顆 Old Mine Cut 的切割都略有不規則，每粒都獨一無二。

這種切割的特徵是方中帶圓的外型，與 Cushion Cut 有些相似，但更飽滿厚實。鑽石的冠部（Cown）較高，枱面（Table）則偏小，而底部的 Culet 通常打磨成小平面而非尖角。同時，Old Mine Cut 的腰圍（Girdle）往往非常薄。當然由於技術差異，這種切割方式無法與現代切割工藝直接比較。現今的鑽石切割枱面較大，通常有底尖，Girdle更平均，加上電腦優化比例與角度，光學表現更為利落，閃爍與火彩自然不能相比。

話雖如此，Old Mine Cut獨有的韻味又絕對不同。就像現代的 Emerald Cut 與圓鑽之間的差異，圓鑽在火光與閃爍方面表現最佳，但八角方的簡約美感卻是圓形鑽石所無法呈現的。

如果大家對 Old Mine Cut 鑽石感興趣，有兩點值得留意。第一是由於鑽石腰圍較薄，日常佩戴時容易因碰撞而把鑽石撞崩，因此在鑲嵌設計上通常會選用包邊鑲（Bezel setting）以加強保護。另一點是由Old Mine Cut演變至現代的Brilliant Cut過程中，中間曾出現過 Old European Cut。隨著工具技術進步，Old European Cut 已能切割出更圓潤的形狀，雖然切割角度仍未達到現代標準。

Old Mine Cut如此古老的切割方法，GIA 會為這些鑽石出證書嗎？答案是肯定的。GIA 對 Old Mine Cut 鑽石的形狀評定為 Old Mine Cushion 或 Old Mine Brilliant，並與其他 Fancy Cut 一樣，只會評核顏色，淨度及重量。







