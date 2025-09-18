鑽石形狀也有少女心和Quiet Luxury的分別！為何Brilliant Cut永不過時？

加入最愛專欄 收藏文章

根據網上調查顯示，最受歡迎的鑽石形狀是圓形 Brilliant cut。雖然非正式統計未必準確，而且當中也可能受到伴石普遍選用圓形的影響，但現實是大家看看身邊的朋友，無論是訂婚戒指、Eternity ring 或耳環，圓形鑽石所佔的比例都是最多的。相信女性朋友收到圓形鑽石的求婚戒指絕對不會唔鐘意。理由很簡單：Brilliant cut 是所有切割法中最閃、最有「火」的，這一點毋庸置疑；同時圓形鑽石亦是最經典，永遠都唔會過時。

不過當你有了一粒brilliant cut鑽石之後，第2粒你想買的鑽石又會是甚麼形狀呢？答案係枕形(cushion cut)同鵝蛋形(oval cut)。這兩個形狀上兩期我哋已經同大家睇過，所以唔再重複。今日就想同大家睇睇其餘兩款受歡迎的形狀， princess cut (公主方)及emerald cut (八角方)。

不過，當你已經擁有一粒 Brilliant cut 鑽石之後，第 2 粒你想買的鑽石又會是甚麼形狀呢？答案是枕形（Cushion cut）和鵝蛋形（Oval cut）。這兩個形狀我們在上兩期已經介紹過，所以今次不再重複。今日就想同大家睇睇另外兩款受歡迎的形狀Princess cut（公主方）及 Emerald cut（八角方）。

排名第 4 和第 5 的都是方形鑽石。公主方可以理解為正方形的 Brilliant cut，跟大部分 Fancy cut 一樣，是 Brilliant cut 的變奏。而 Emerald cut（八角方）則是別樹一格的切割法，與其他形狀差異很大，看上去就像一粒冰塊，非常通透，講求的不是「火」和 「閃」，而是一種清簡的冷艷美，帶有強烈的 Quiet Luxury 感覺。

Emerald cut 跟其他 Fancy cut 鑽石一樣，並沒有最佳比例，但通常比較受歡迎的是長與闊的比例介乎 1.4 至 1.5 之間。1.4 比較寬闊，1.5 則較瘦長，而我個人最喜歡的是介乎 1.45 至 1.48 之間。選擇鑽石時，我普遍對顏色要求較高，但在選擇八角方鑽石時，我則會要求顏色與淨度（Clarity）取得平衡。由於八角方鑽石切割面不多，內含物（特別是黑色的）更容易被看見，所以我通常會建議選擇淨度較高的款式。

至於最不普及的鑽石切割形狀是心形。不是心形鑽石不靚，只是心形鑽石「少女心」太重，比較難配襯。選擇心形鑽石時不能太肥也不能太長，兩旁的肩膊不能太高，中間的 Cleft 位置不能太深，而且左右要盡量對稱，因為些微的差異也會非常顯眼。所以一粒合心水的心形鑽石不是話要就有，當大家有緣遇到一粒時，千萬不要輕易放過。







