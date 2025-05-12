M+重映4K修復《移魂追兇》：古典而鬼魅的儀式感

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千禧年後，公認技法最多的類型片，也許是《原罪犯》（Old Boy）。朴贊郁一貫放膽，調度比起在不倫戀中犯險的男女主角，更歇斯底里。但近日在M+ 重映的《移魂追兇》（The Cell），比《原罪犯》稍早面世，卻在駕馭犯罪片的基調上，不失豪恣。

若說《原罪犯》的非線性敘事顛覆，《移魂追兇》則勝在類型糅集。主線是科幻題材，心理學家Catherine（珍妮花露柏絲 飾）有賴於虛擬技術，得以勇闖潛意識。另一邊廂，連環殺手意外癱瘓，無從招供。聯邦密探唯有委託Catherine，潛入殺手腦中，刺探受害者下落。看似高概念（High concept）的精神分析，頓時化為警匪片視為主軸的歷奇。加上主角投身的幻境，是一名變態殺人狂的靈魂深處。其怪癖之多、血肉橫飛的虐殺場面，驚悚之餘，更有邪典（Cult film）的風範。可說是類型化到極致，卻不被類型所限。

既然概念狂妄，《移魂追兇》的呈現注定鋒芒畢露。導演泰森辛（Tarsem Singh）以廣告和音樂錄像發跡，殺手鐧是色彩綺豔、極度形式化的美學，搭以凶猛的調度，令鏡頭前的一切能高調示人，熠熠生輝。所以塔森辛注定雅俗共賞，拿序幕為例，神秘女子騎着駿馬，現身荒漠，絕對在鋪墊意象，十足風格化。但女子徒步沙漠，又沿用堪比米高比爾（Michael Bay）事先張揚的俯衝鏡頭。這種深切中帶有賣弄的設計，比比皆是。譬如從棉被的摺痕，過渡到Catherine睡夢中，層次相若的沙漠，轉場天衣無縫。以及Catherine初次身陷兇手潛意識，畫面旋轉，繞過一場洗禮再降落地府，運鏡相當流麗。

隨著兇手的潛意識越混沌，狂想的空間越大。其中充斥邪念的人偶宮殿、心魔現形後雕塑化的軀體、象徵自戀的人格被黃袍加身，盡然是片中兇手的惡趣味，也反映了泰森辛別致的暴力美學。期間Catherine被俘，警察冒險相救，首度入夢，當即迎來一段五光十色、洶湧澎湃的數碼雜訊，衍生出《奇異博士》（Doctor Strange）花多少特效，也難以復刻的迷離與眩暈。另外，交叉剪接是另一大加持。每次從潛意識折返現實，畫面一轉，總是放眼於受害者在囚室溺水的進度，分明是敦促主角，要快馬加鞭。這樣的懸念貫徹始終，直到破解，觀眾才鬆一口氣。

簡言之，《移魂追兇》引人追看，又不乏作者特色，是齣節奏凌厲的超現實電影。塔森辛（Tarsem Singh）相對同期興起的奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）、保羅湯瑪斯安達臣（Paul Thomas Anderson），聲勢弱得多。《移魂追兇》入選M+「鈎沉與遺珠」系列，也許是個契機，讓更多人感受他電影中的角色借屍還魂。

M+新修復版本《移魂追兇》（The Cell）

上映日期：2025年5月24日

詳情：M+







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