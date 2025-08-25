《觸電》—— 膽識過人的港產電競動作片

加入最愛專欄 收藏文章

曾於奇幻電影節首映的《觸電》回港公映，期待中帶些忐忑。港產動作片總算不甘於警匪或功夫題材，反而涉足電競，絕對膽識過人。當年《爆女大格鬥》（Scott Pilgrim vs. the World）拍搖滾青年少年闖關、格鬥、囤金幣，和遊戲視覺無縫扣連，驚為天人。然而憑《觸電》當前預算，難免擔心特效能否配合創新。始終缺乏在地化的例子，不敢高估成片的完整度。觀影過後，必須說《觸電》算是力所能及，充滿起伏地奮戰不休。

放眼全片，《觸電》保持常規的類型片敘事，不難追看。主線劇情與導演梁國輝前作《陰目偵信》一脈相承，都是雜牌軍冒起，瘋狂闖蕩。前者是靈異大亂鬥，驅魔新手集結，摧毁地產霸權。《觸電》更極致，老中青三代同堂，攀上電競決賽。第一幕先解構邦少（柯煒林 飾）淪為昔日高手，離不開奪冠的私心，不得已和沒落網吧裏的車仔（林敏驄 飾）、霏霏（陳穎欣 飾）、八爺（羅莽 飾）共患難。第二幕開始，邦少開始領軍，愈多嫌棄、愈犧牲同伴、戰況愈危險。直到團隊被外掛擊敗，邦少落入低谷，歸於典型的編劇技巧，起死回生才過癮。

到了第三幕，躋身決賽，邦少一行人各顯神通。以為私心得圓滿，俗套地凱旋歸來。結果勢均力敵後，錯失冠軍。這裏有落差，但不失聰明。先捕捉到邦少認可隊友的畫面，不被勝負心蒙蔽。有別於他第一幕特立獨行的樣子，凸顯了角色弧線。何況結局不見得完美，雖敗猶榮。觀眾看到一場奇蹟般的轉變，滿足感猶在，便行之有效。細想一下，荷里活也並非推崇大團圓結局。例如《帝國驕雄》（Gladiator）結尾，羅素高爾（Russell Crowe）在決鬥中難逃死期，卻在來世中和家人享福。比起壓倒性的美滿，觀眾可以投射希望，才動人要訣。這裏《觸電》依然勵志，沒有冒犯觀眾，也不至於悶透。

雖然《觸電》的整體架構合格，但對手欠塑造，實為失色。陳苡臻為首的頂尖電競團，雖然在前半段已挑釁過邦少，如無意外是終極對手，卻流於居高臨下。這算是港產片的通病，反派或配角沒有價值觀。而且邦少一派逐級攀升，都在坊間競逐，對手紛紛淪為障礙物，生命力欠缺，尤其本來最大的威脅，中段幾乎不見蹤影。到了副線，霏霏瞞著母親（伍詠薇 飾）參賽，父親車仔下場勸說，這些情節都驚喜有餘。包括霏霏和邦少的愛情，都傾向點綴，不過不失。好在林敏聰符合中年趣味、一貫頑皮的演繹，令場面過渡得輕鬆。結尾一段，八爺的老伴（馮素波 飾）老人癡呆，卻被他祝了句「記憶猶新」，不失是反映頑疾，社會片那種灰暗之外的睿智表達。

至於《觸電》最矚目的電競元素，老實說談不上很深入。始終正如邦少講解戰策時，眾人倒頭就睡。若太多硬派科普，難免晦澀。從劇本可見，《觸電》還是親民的劇情片路數。裏面的雙方對壘，熟悉《鬥陣特攻》（Overwatch）或角色扮演類的對戰遊戲，應該見慣不怪。造型由狙擊手到二次元都有牽涉，技能雜糅，時而互補。開局以港產片罕見的第一人稱槍戰（POV）示人，有模有樣。其他場面靠特效配合拳腳，動感運鏡中，爆破、必殺技、攻防戰，一樣不少。整體視聽稱不上大膽，（到底不是巴茲·魯曼執導的規模，沒法華麗置景又瘋狂調度）不過主機遊戲歷經更替，可借鑒的畫面繁多。就算略為粗糙，都能歸類為特色。所以《觸電》不求擬真，只突出風格和感官刺激，以耀眼而強勢的拳風或衝擊波活躍氣氛，尚算奏效 。

作為當代商業片，《觸電》在本港未成氣候的一個題材中，用心經營。雖然不算冷門，但仍在主流中犯險。其實別論電競，電子遊戲的復刻在荷里活都尷尬了許久（《真人快打》、《屈機起格命》、《刺客教條》），才迎來《挑戰者1號》（Ready Player One）、《爆機自由仁》（Free Guy）等傑作。《觸電》能傳播多廣，如今未知。但有意革新，總要拿觀眾試驗。







