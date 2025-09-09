許鞍華《得閒炒飯》：以人文色彩點綴飲食男女

加入最愛專欄 收藏文章

猶記得吳念真曾提及，楊德昌的電影宛如論文，比起描述，角色有時通透得厲害，形容電影能延長三倍壽命，稱得上知識分子的宣言，語帶哀愁。細看社會熔爐，樣樣可以義正詞嚴。轉眼到相對風花雪月的港產片，拍都市閒情能自成一派，貫徹學術帶來的教化，彌足珍貴。這方面，許鞍華也許有心得。《得閒炒飯》是例子之一，以人文色彩點綴飲食男女，別有趣致。

《得閒炒飯》由戲劇化的巧合展開，Macy（吳君如飾）和Anita（周慧敏飾）各自懷孕，重遇後敘舊，才透露兩人昔日相戀，甚至留有餘情。不但女人能魅惑，男人也可以是新歡，打開雙性戀的格局。至於兩位一夜情的男性沒被詆毀，只是未必成熟。Robert（張兆輝飾）和Mike（陳偉霆飾），一個中年家暴，一個初涉社會，都誓要負責。然而女性結盟下，他們都被拒之門外，無奈中惺惺相惜。這悲喜交集的局面，不失是正統的浪漫喜劇疲弱，異性戀狗血主宰下的劇情變奏。人物無論談情或生育都遊移不定，自然內心掙扎，釀成追看的樂趣。

箇中的男女互動，不乏形同研學的語言包裝。當女同志和眾閨蜜酒聚，思考過父權社會下的性別階級，卻質疑雙性戀不男不女、三心兩意，Macy反駁道，此等邊緣化，等同於異性戀的霸權主義。這一連串學術詞彙的推移，切合後來眾人自命不凡、滿口學歷，難得表現了香港知識階層，社交講求學問多於東拉西扯，亦隱約賣弄風雅。當然，影片絕非羨慕教條，比起許鞍華以往的寫實電影，譬如《天水圍的日與夜》或《天水圍的夜與霧》，《得閒炒飯》全片看畢，煞是清新。

這源於電影輕喜劇的取態，向諧趣的生活看齊。所以Macy和Robert秉公變私交，從傳授情趣開始，大談靈肉溝通，最後以「師徒」相稱，語調自在。到意外過後，Robert和Mike比喻彼此為塔羅牌上的乞丐，苦中作樂。和楊德昌作者附身般的思辯不同，許鞍華樂於映照中產趣味，輕描淡寫。所有稱謂都煞有介事，修飾升溫中的關係多於引人頓悟。調度也識趣，多人搶白或相聚的場面，紛紛手持，張馳有度。到了Macy開始敘舊或幾個閨蜜談笑，鏡頭便平穩，就這樣劃分連場室內閒聊的氣氛。其中拍探戈的場面，盡興得突如其來。初看唐突，但置身現代，在簡約的單位內，想浪漫就浪漫，畫面由中景拉遠，也許是夾縫中鬆弛的極致。

意亂情迷之餘，《得閒炒飯》終歸要腳踏實地，收拾殘局。Anita迎來職場歧視，是一大插曲。Macy二話不說，造勢發聲。不過許鞍華還是微觀，由角色主導，沒有如《看我今天怎麼說》之類的新作轉向議題。先是反映Macy的言行一致，擺脫空談的嫌疑，其次讓Macy覺醒，Anita並非要激進談判，或社會輿論，僅是Macy的承諾，共同抉擇成家與否。不過驚喜在後頭，閨蜜出面、男人獻殷勤、Macy和Anita重修舊好，演變成四女兩男的家室。如此順當，未免刻畫得倉猝。但形式上的顛覆傳統，卻令家庭美滿，流露出情理之中，又預料之外的善意。

如此一來，《得閒炒飯》不像論文，卻有論文的詞彙，清談中挾帶笑料。許鞍華以輕駕重，讓觀念的交鋒可親，連偏鋒的元素也變得溫暖。或許靈驗了，討論社會不必要絕對尖酸。







