加入最愛專欄 收藏文章

意大利有生產海量優質葡萄酒，其中最著名產區莫過於托斯卡納（Tuscany／Toscana），因為這裏不但是意大利的政經中心，更是意國的語言、藝術、文學、文化搖籃區域，城市中固然藝術館處處，走進郊區，極目都是葡萄園山巒綠草、柏樹和橄欖園，風景相當優美。托斯卡納的歷史悠久，不過以前不叫托斯卡納，而是叫伊特魯利亞（Etruscans）。跟意大利的葡萄酒發展史差不多，歷史學家相信伊特魯利亞人打從公元前八世紀開始已經有種植葡萄及釀酒，直至公元三世紀古羅馬人進駐歐洲，釀酒技術漸漸成熟。不過若論影響深遠，伊特魯利亞備受因南意地區古希臘殖民統治而出現的釀酒文化薰陶，好像廣泛使用希臘陶土工藝便是例子，後來他們更將之加以改良，製造適合自己釀酒方式的酒器。事實上，根據文獻所述，伊特魯利亞社會風氣在古時被希臘及羅馬人視為乃奢侈前衛的代名詞。另外，早在公元前七世紀，已經有記載當時的伊特魯利亞人習慣以雙耳瓶酒缸盛載住葡萄酒，並出口到意大利以外地區，鄰居法國南部正是當時伊特魯利亞葡萄酒的大客人；可見葡萄酒文化早已植根伊特魯利亞，亦即是現今的托斯卡納地區。

托斯卡納不但葡萄種植條件優厚，也盛產橄欖油和小麥，更是重要城市翡冷翠（Florence）所處之地，縱使曾歷戰火，多個世紀以來人民生活富庶，歷史、政經地位俱重要。中世紀時代，土地主要由修道院、貴族或富商所擁有，葡萄園都不例外。當時托斯卡納酒業蓬勃，根據古時稅收記錄顯示，於十四世紀期間，每年均有超過三十萬公石（相等於7.9加侖）葡萄酒進入托斯卡納境內，以翡冷翠當時約九萬人口，這樣的可供飲用量遠超過自己人口的消耗量，故葡萄酒歷史學家高度相信，托斯卡納的外銷貿易早在中世紀已發展得十分有規模。

大型葡萄莊園由富人貴族擁有主導，並租予佃農耕作的操作模式在托斯卡納一直延續，直至上世紀的五六十年代，葡萄酒質素日漸下降，當地莊園地主開始流行出售產業給有實力的金主。特別到了八十年代，從托斯卡納以外例如米蘭、羅馬等地的資金開始湧入，購買莊園土地，這些投資人更帶來有別於托斯卡納一貫釀酒哲學的新思維，令此區的釀酒文化換上新氣象，這正是後來令國際酒客趨之若鶩的超級托斯卡納（Super Tuscans）的開端。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動