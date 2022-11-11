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每年的十一月份第三個周四，都是法國薄酒萊新酒（Beaujolais Nouveau）推出市面的日子。所謂的新酒，是該年的酒年份，這些酒都是以「新鮮滾熱辣」月前秋收採摘的來的佳美（Gamay）葡萄釀製，由於是利用有別於傳統發酵的二氧化碳浸泡法（Carbonic Maceration），更不經陳年，酒味充滿青春氣息，散發著糖果、果醬等風味。雖然這些新酒欠缺複雜味，卻勝在容易入口，清爽、簡單、直接，以新鮮果味掛帥，非常適合冰鎮後飲用，是理想的餐前酒，而且價錢相宜，市面上容易購買，是超市入秋後的熱賣貨品。

從前我剛開始研習葡萄酒時，因為要理解二氧化碳浸泡法的運用和成酒風格，喝過大量薄酒萊新紅酒，最初覺得薄酒萊風格單一，直至後來加深認識產區，品嘗村酒（Villages）及位列最高級的特定村酒（Cru），方知道薄酒萊紅酒的複雜和深度。尤其在理解特定村酒級別十條村莊之間的微細分別，是相當有趣的體驗。之後再有機會親身到訪薄酒萊產區，這裏風景極度優美，讓人陶醉，酒的風味比想像中多元，從此便愛上了薄酒萊。薄酒萊酒有簡單親和，也有複雜玲瓏，放眼全球，風格只此一家，實在很值得酒客多多寵幸。

佳美葡萄能夠釀出直率亮麗的紅酒，其歷史背景卻毫不簡單，更曾慘被鎮壓歧視。佳美的最早記載遠在中世紀已有出現。當時正值黑死病（Black Death）肆虐，疫症奪取大量性命，時日非常艱難，莊園人手短缺，布根地（Burgundy）葡萄園本應栽種需要關注的黑皮諾（Pinot Noir），農夫們為了讓自己生活好過些，寧願放棄黑皮諾，改為種植容易打理且產量高的佳美，漸漸地整個產區被佳美雄霸。到了1395年，布根地公爵菲臘（Philip the Bold）不願目睹自己領土內象徵質素的黑皮諾被佳美取代，於是頒布命令，要求農夫們把所有布根地區內的佳美樹藤連根拔起，並污衊佳美是有害、低劣、苦澀等，從此要佳美不得走進布根地葡萄園地之上，佳美才因此南移到薄酒萊一帶，直到現代，再以獨特姿態示人。

時至今日，雖然仍然有部分人士覺得薄酒萊只屬單一酒，欠缺深層風味和結構，然而這只是新酒Nouveau的特色，只要嘗試新酒以外的薄酒萊紅酒，自然會明白薄酒萊也有陳年能力，也有紮實結構和層次。直至近年，天然釀酒法潮流興起，世界各地產區均有釀酒師向薄酒萊取經，以二氧化碳浸泡法釀出鮮香明亮的酒，薄酒萊不再被嫌棄，或籠統地視為單向無變化的產物，而是充滿個性的活力之酒。







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